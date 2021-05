Wiedersehen in der Kirche

Mondfeld. Auch bei der Erstkommunion läuft dieses Jahr in der katholischen Seelsorgeeinheit Wertheim vieles anders als in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Wie Pfarrer Jürgen Banschbach im FN-Gespräch berichtete, können die Familien entscheiden, ob die Kommunionkinder 2020 und 2021 ihre feierliche Kommunion als große Gemeinschaft in speziellen Gottesdiensten nur für sie oder in kleinen Gruppen im Rahmen eines sonntäglichen Gemeindegottesdiensts feiern. „Das erste Mal den Leib Christi haben die Kommunionkinder an Gründonnerstag bekommen“, ergänzt er. An den speziellen Kommuniongottesdiensten, die an Samstagen im Juni stattfinden sollen, nehmen nur die Kommunionkinder und ihre Familien teil. Die drei Kommunionkinder 2020 aus Mondfeld entschieden sich dafür, ihre feierliche Kommunion beim Gemeindegottesdienst am Sonntag zu feiern. Für die musikalische Umrahmung sorgte Werner Grein an der Orgel.

Nicht nur für die Kommunionkinder, die Geschwister Jana und Konstantin Kettner sowie Till Rohne war es ein besonderer Gottesdienst. So wurde darin auch Tills Bruder Falk getauft.

Auch der Kommunionunterricht war dieses Jahr anders abgelaufen als sonst, so fand er komplett im Rahmen der Gottesdienste statt. Auf den Tag ihrer Kommunion freuten sich alle drei Kinder sehr. „Es ist schön, endlich mal viele der Verwandtschaft in der Kirche wiederzusehen“, sagte Konstantin. Seine Schwester Jana freute sich, ihre Patin wiederzusehen. Auch Till freute sich auf seine Paten. bdg

