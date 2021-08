Wieder stehen drei Filme zur Auswahl

Wertheim. Auch am dritten Ferienkino-Mittwochnachmittag, 18. August, um 16 Uhr fällt die Entscheidung für einen der drei Filme schwer, die auf dem Programm stehen:

„Die Olchis“

Als die Olchi-Familie ein neues Zuhause sucht, landet sie mit ihrem fliegenden Drachen Feuerstuhl in Schmuddelfing, einem hübsch-beschaulichen Örtchen - jedoch mit einer großen, stinkenden Müllhalde. Hier tüftelt der elfjährige Max gemeinsam mit dem genial-verrückten Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta an einer Maschine, dem Destinkomaten, der den Müllgestank aufsaugen und neutralisieren soll - aber noch nicht so richtig gut funktioniert. Als Max die Olchis auf der Müllhalde trifft, wird ihm sofort klar, dass sie die perfekte Lösung sind: Sie essen Müll! Und für die Olchis ist die Müllhalde von Schmuddelfing das am herrlichsten stinkende Örtchen, das sie je gesehen und gerochen haben!

Alles wäre in Ordnung, wenn es nicht noch die Pläne des skrupellosen Bauunternehmers Hammer gäbe: Er will die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen. Müssen die Olchis nun wieder weiterziehen? Kurzerhand tun Max und Lotta sich mit den Olchi-Kindern zusammen und schmieden einen Plan, um den Bösewicht aufzuhalten. (FSK: frei ab null Jahren)

„Ostwind - Der große Orkan“

Nicht nur die Fans der „Ostwind“-Filme werden durch diesen fünften und letzten Teil der Reihe gut unterhalten. Erneut spürt man die spirituelle Verbindung zwischen Reiterin und Pferd, die nicht nur in wunderschönen Bildern eingefangen wird, sondern die auch von der Geschichte immer wieder mit kleinen Momenten in der Handlung aufgegriffen wird. Das Showreiten und Voltigieren nimmt in diesem Teil eine große handlungstreibende Rolle ein, was sich in spektakulären und beeindruckenden Reitsequenzen zeigt. (frei ab null Jahren, „besonders wertvoll“)

„Space Jam 2“

Bereits kurz nach Veröffentlichung von „Space Jam“ 1997 wurden Stimmen zu einer möglichen Fortsetzung laut. 2021 wird die direkte Fortsetzung endlich Wirklichkeit. In der Fortsetzung machen sich Bugs Bunny und NBA-Star LeBron James auf die Suche nach dessen vermissten Sohn Bronny.

Um ihn zu finden, muss sich das ungleiche Team seinen Weg durch den Filmkatalog von Warner Bros. bahnen und es mit einem neuen außerirdischen Alien-Team aufnehmen, welches sich das Spielvermögen von hochkarätigen Basketballspielern angeeignet hat. Haben James und die Tunes Squad eine Chance gegen die außerirdische Übermacht? (frei ab sechs Jahren).