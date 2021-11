Wie einst: Kirche befindet sich im Umbruch

Anlässlich des Jubiläums „200 Jahre evangelische Landeskirche in Baden“ fand in der Wertheimer Stiftskirche ein Unionsmahl statt.

Wertheim. Zum Unionsjubiläum „200 Jahre evangelische Landeskirche in Baden“ gab es am Freitagabend in der Stiftskirche Wertheim ein veritables Unionsmahl des evangelischen Dekanats Wertheim. Reden, Musiken und Essen wechselten in harmonischer Weise.

Ein solches Unionsmahl ist eine neuartige Weise zusammenzukommen. Dabei waren 125 Menschen vor Ort, die Kapazität der Stiftskirche unter den Corona bedingten Voraussetzungen erschöpft. Nach einem Sektempfang spielte Carsten Klomp an der Orgel beeindruckend ein Stück von Bach. Bei ihrer Begrüßung sagte Dekanin Wibke Klomp, man wolle das Jubiläum gemeinsam feiern, zurück und nach vorne schauen. Das Unionsmahl möge unter den 3G-Bedungungen „gesellig, geistreich, gottgläubig“ stattfinden und werde zudem eine kulinarische Reise durch die Altstadt von Wertheim.

Der fünfköpfige Jugendchor der Stiftskirche ließ eine gelungene Präsentation seines Liedgutes hören, Carsten Klomp begleitete musikalisch. Bettina Kempf sagte danach den ersten der insgesamt vier Gänge an bei dem gemeinsamen Essen in ungewöhnlicher Umgebung und mit ungewohntem Ablauf, tat dies auch jeweils vor den weiteren Gängen.

Die gesamte Speisenfolge liest sich so: „Kleiner Gruß“ mit Grünkrenaufstrich und Tomatenbutter, Kürbissuppe, „Unionsteller“ mit vegetarischen Köstlichkeiten sowie „Unionseis“. Die Leute im Servicebereich waren stets flugs zugange.

Im Verlauf des Abends sprachen Fachleute zu insgesamt sechs Bereichen, jeweils zwei der Vorträge nahmen Stellung zu den Themen „Kirche im Umbruch“, „Geschwisterliche Kirche“ sowie „Unionsge-schichte in Wertheim“. Die jeweiligen Rednerinnen und Redner wurden trefflich vorgestellt von Pfarrer Bernhard Ziegler, Schuldekanin Cornelia Wetterich, Ingrid Kachel, Volker Haag, Susanne Burger und Evelyn Freudenberger.

Oberkirchenrätin Cornelia Weber (Stellvertreterin des Landesbischofs) sah die Kirche wie vor 200 Jahren im Umbruch. Damals habe man trotz großer Unterschiede Gemeinsamkeiten finden können. Weber meinte, es sei Zeit neu nachzudenken, wie Kirche zukunftsfähig gestaltet und mit weniger Ressourcen zurechtkommen könne. Vor 200 Jahren sei Mut gezeigt worden, dieser Mut ermutige heute, Kirche zu denken.

Wegweisende Impulse

Kirche lebe aus dem Auftrag und der Zusage Jesu Christi, betonte die Oberkirchenrätin, Kirche sei mehr als ein Kirchengebäude, Kirche biete Heimat in vieler Weise, Kirche könne mitarbeiten an einer Welt der Gerechtigkeit. Sie sehe erste Bilder, sie sehe ein Team von Engagierten in einer Region, welche ihre unterschiedlichen Gaben einbringen, sie sehe andere Formen des Zusammentreffens. Sie sehe, wie eine Kirchengemeinde zum runden Tisch einlade, von dem wegweisende Impulse ausgingen, und sie sehe Kirchtürme, die mitten im Alltag Menschen neugierig auf Gott machten.

Oberkirchenrat Jochen Rapp legte den Fokus auf Räume und deren wirtschaftlichen Aspekte. Er stellte heraus, Kirchen seien besondere Orte, in der Gesellschaft anerkannt, deren Wandlungsfähigkeit dürfe nicht aus dem Blick verloren werden. Es habe befreienden Charakter, wenn es gelinge, zukünftigen Generationen Entwicklungsmöglichkeiten zu belassen.

Kirchen seien ein Geschenk an die Gesellschaft, so Rapp, man solle deren Chancen und Potenziale in den Mittelpunkt stellen. Ein kirchlicher Ort nach einer Transformation sollte einladend sein, auch geistige Inhalte widerspiegeln, sollte offen sein für Änderungen, nachhaltig in allen Facetten, sollte berühren und etwas Besonderes sein.

Anke Weiß und Katharina Kappel griffen mit ihren Querflöten den zu-letzt ausgesprochenen Gedanken „berühren und etwas Besonderes“ musikalisch auf. Beide spielten später nochmals.

Pfarrerin Gesine von Klöden (Beauftragte für Ökumene) richtete zum Thema „Geschwisterliche Kirche“ ihren Blick nach Europa. Die Stimmen der Kirchen würden eingefordert bei ethischen Problemen und auch zur Rolle Europas in der Weltgemeinschaft. Kirchen seien in der Pandemie wirksam geworden durch ihre Kompetenz an Sprache für die Verletzlichkeit, durch Erfahrungswerte für Kontrollverlust. Das Europaverständnis der Kirchen gehe weiter als jenes die EU, Kirche seien große soziale Player.

Prophetischer Auftrag

Die Kirchen trügen zur Verständigung bei, so von Klöden, indem sie ihr Ohr bei den Minderheiten ha-ben, Kirchen könnten vermitteln, hätten die Rolle der Mediation gelernt. Kirchen hätten einen prophe-tischen Auftrag, erheben ihre Stimmen um der Menschenwürde willen, handelten diakonisch in der Nachfolge zu Jesu.

Auf Grund des kurzfristigen Ausfalls einer Rednerin waren Schuldekanin Cornelia Wetterich und De-kanin Wibke Klomp mit einem Vortrag eingesprungen, für den sie gerade mal sechs Stunden Vorlaufzeit hatten. Die beiden nahmen sich als Thema „das Beffchen“ und den Geheimcode, wie man aus der Ausgestaltung besagten Beffchens erkennen könne, in welcher Kirche man sich befinde. Sie zeigten in humoriger Art die Unterschiede auf, erzeugen Heiterkeit im ganzen Raume, fragten Gehörtes ab.

Zudem war zu vernehmen, dass im Hause Klomp der Mann die Beffchen wasche und stär-ke und die Schuldekanin Beffchen normal mit weißer Wäsche wasche und mit „Hoffmanns Stärke“ behandle.

Zur „Unionsgeschichte in Wertheim“ sprach zuerst der Historiker Jörg Paczkowski. Was 1821 in Wertheim passiert sei, zeige ein tolles Miteinander der beiden Kirchen und eine große Toleranz. 1821 habe es das berühmte Treffen der Synode gegeben, am 26. Juli sei die Unionsurkunde beschlossen worden. Das „Wertheimer Intelligenzblatt“ allerdings habe eher über Schweinepreise berichtet. Das Unionsessen heute erinnere an die große Feier der Kirchenvereinigung am 28. Oktober 1821. Darüber wiederum habe das Intelligenzblatt berichtet.

Der Historiker ging auf weitere Funde ein aus den Zeitungen von 1821 und erläuterte, wie die Vereinigung der Kirchen zu einer evangelisch-protestantischen Landeskirche zum Widerstand in einzelnen Gemeinden rings um Wertheim geführt habe.

Mit der Einführung der Union habe die Grafschaft Wert-heim endgültig aufgehört zu existieren. Auch sei die Stiftskirche umgebaut worden, habe sich den historischen Besonderheiten angepasst.

Der Wertheimer Nachtwächter Rainer Dreikorn erzählte den Menschen, „die ihr euch versammelt habt zu dem Jubiläum 200 Jahre“, vom Leben eines Nachtwächters. Dass ein solcher schräg singe, wolle erreichen, dass man merkt, er habe seinen Dienst versehen. Der Nachtwächter sei für innere und äußere Sicherheit verantwortlich, mittelbar für den inneren Frieden. Jene vor 200 Jahren hätten sich um den inneren Frieden der Kirche gesorgt.

Nachtwächter erzählt

Ein Nachtwächter gehe mutig ins Dunkle, äußerte Dreikorn, auch die Väter der Union seien mutig ins Dunkle gegangen, Erfolg nicht vorhersehbar gewesen.

Für den Erfolg der Union sei notwendig gewesen, dass sich alle Parteien auf Augenhöhe begegneten und im Ergebnis wiederfinden. Abschließend wies der Nachtwächter den Anwesenden zur zehnten Stund’, was diese geschlagen hat, und zeigte ihnen, wo es nach draußen geht.

Diese taten wie gehießen und fanden vor der Stiftskirche das Quartett der Bezirksbläser vor. Jene wiederum spielten nächtens das Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Die Kommentare zu dem ungewöhnlichen Abend gingen durchweg in Richtung „eine sehr schöne Veranstaltung“.