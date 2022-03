Widerstand gegen das NS-Regime

Bronnbach. In Wertheim war der Widerspruch gegen das NS-Regime bei Katholiken besonders groß. Dies entspricht den Verhältnissen in ganz Deutschland. Im Unterschied zum Protestantismus gelang im Katholizismus Widerspruch gegen den Nationalsozialismus nicht nur Einzelnen, sondern ganzen Personenkreisen beziehungsweise -gruppen. Zu nennen wären der damalige Gemeinderat in Mondfeld, der katholische Kirchengemeinderat in Reicholzheim, eine Lehrergruppe des Wertheimer Gymnasiums, Amtsträger in der katholischen Kirche und Ortsvereine der Zentrumspartei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vortrag von Dieter Fauth beruht auf dem Wissen aus dem Wertheimer Projekt Stolpersteine. Wie in diesem Projekt insgesamt, wird auch im Vortrag der Blick auf die Mutigen und nicht auf die Täter von damals gerichtet.

Dr. habil. Dieter Fauth ist Konrektor der Comenius-Realschule Wertheim und kommissarischer Schulleiter der Werkrealschule Urphar-Lindelbach. Er leitet das Wertheimer Schulprojekt Stolpersteine. Im Historischen Verein Wertheim ist er Vorstandsmitglied. Bücher, Buch- und Zeitschriftenbeiträge verfasste er unter anderem zum innerprotestantischen Dissidentismus im 16., 17. und 20. Jahrhundert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Vortrag wird am Mittwoch, 23. März, von 19.30 bis 21 Uhr hybrid stattfinden – das heißt, mit Teilnehmern im Archiv sowie der Möglichkeit der Online-Teilnahme. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Veranstalter ist der Archivverbund Main–Tauber in Verbindung mit der Volkshochschule Wertheim und dem Historischen Verein Wertheim.