Wichtige Unterlagen fehlen

Vockenrot. Es war Freitag, der 22. Oktober 1943. Im Luftraum über Vockenrot wurden Übüngsflüge von einem Lastensegler des Typs DFS 230 (DFS = Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug) durchgeführt.

Das Flugzeug hatte eine Doppelsteuerung, neun Passagiere konnte man noch mitnehmen. Geflogen wurde er von Karl-Heinz Wolf, 18 Jahre alt, geboren in Hannover, er gehörte dem Truppenteil der Lastensegler-Ausbildungsstaffel Wertheim an. Das zweite Besatzungsmitglied war Hermann Wittenberg. Die erste Ausbildungsabteilung der Lastenseglerausbildung für Stukaverbände kam erst am 9. April 1943 nach Wertheim, für ihre Ausbildung benutzte sie den Flugplatz Dornberg mit. Die Lastensegler wurden an einem Seil, meist von den in Wertheim genügend ,vorhandenen Stukas (Ju87), hochgezogen. Im Luftraum über Vockenrot befand sich um die selbe Zeit ein weiteres Flugzeug in der Luft, es war ebenfalls ein Segler, jedoch nur ein Zweisitzer, ein Hochleistungssegelflugzeug vom Typ DFS Kranich. Beide Segler kollidierten in dem Luftraum über Vockenrot und stürzten ab.

An den Unfallorten fand man drei Tote, Karl-Heinz Wolf und Hermann Wittenberg, es waren die Besatzungsmitglieder aus dem Lastensegler DFS 230. Einen dritten Toten fand man ebenfalls, über den Fundort dieses Toten gibt es keine Aufzeichnungen, es war der erst 17 Jahre alte Hitlerjunge Edgar Hemmerich, geboren in Miltenberg am Main. Flog er als Passagier im Lastensegler mit, oder war er als Flugschüler im zweiten Segler Kranich, wer flog den Kranich, hat es gar einen vierten Toten gegeben? Nachforschungen ergaben folgendes Bild: In einer Liste des Militär: „Flugzeugunfälle bei Schulen und sonstigen Dienststellen“ ist vermerkt, dass am 22. Oktober 1943 eine DFS 230 in Wertheim abstürzte und dabei die Flieger Wolf und Wittenberg ums Leben kamen. Bemerkenswert ist der Zusatz, dass das zweite Flugzeug, also der Kranich, damals nicht gemeldet wurde, der Verdacht der Vertuschung des Absturzes des Kranichs liegt somit nahe.

In einer privaten Aufzeichnung von Kriegsereignissen eines Wertheimer Bürgers ist zu lesen: „Kranich Bruch durch den Chef“ Zusammenstoß DFS 230 und Kranich bei Vockenrot. Folglich wurde der Kranich von einem Fluglehrer, einer Person der Fliegerhorstkommandantur oder sogar von Hanna Reitsch geflogen, als begeisterte Segelflugzeug-führerin flog sie öfters mit dem Kranich und mußte sogar einmal eine Notlandung auf einer Wiese in der Nähe des Fliegerhorstes durchführen.

Der Leichnam des 17 Jahre alten Hitlerjungen Edgar Hemmerich wurde mittels eines Pkw von Wertheim nach Wernfeld zur Bestattung gebracht. Die Todesursache war der Bruch der Halswirbelsäule. Die Leichenbegleiter waren ein Obersturmführer Hopfenbeck und ein Fluglehrer Wolf aus Würzburg. Bemerkenswert ist auch Zier, dass Leichentransporte grundsätzlich mit der Bahn durchgeführt wurden, in diesem Fall kümmerte sich jedoch hohes Militär um die Überführung. Diese Fliegergeschichte ist noch nicht ganz geklärt, da die wichtigen Unterlagen über den Absturz des Kranichs fehlen. Vielleicht wissen ältere Leser der FN noch etwas über den Absturz dieser beiden Flugzeuge, vorallem, wer den Kranich flog.Der Heimatforscher freut sich sich auf jede Information.