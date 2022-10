Wichtige Standortbestimmung für „Erste“ des VfB Reicholzheim

Reicholzheim. Beflügelt von einem dritten Platz beim Aufeinandertreffen der besten Mannschaften Süddeutschlands sowie einem Auftaktsieg gegen den Erzrivalen aus Baden-Baden, erwarten die Mixed-Volleyballer des VfB Reicholzheim 1 am Samstag, 22. Oktober, ab 14.30 Uhr in die heimische Turn- und Festhalle Aufsteiger SSC Karlsruhe 2 und dem VC Ettlingen in der Verbandsliga, der höchsten Mixed-Liga Baden-Württembergs.

Zunächst spielen die beiden Gästemannschaften gegeneinander. Der SSC geht mit zwei Siegen aus zwei Spielen mit einem leichten Vorteil in die Partie; der VC Ettlingen hat mit dem dritten Platz in der Vorsaison jedoch bewiesen, dass er in der Verbandsliga um die vorderen Ränge mitspielen kann.

Gegen 16 Uhr sind dann die Spieler des VfB gefragt – zunächst gegen den VC Ettlingen. In der vergangenen Saison gelangen den Reicholzheimern zwei Siege. Sie gaben dabei aber in beiden Fällen einen Satz ab. Beim Pokalturnier in der vergangenen Saison musste sich der VfB dem VC sogar geschlagen geben.

Das dritte und letzte Spiel an diesem Samstag bestreiten die Heimmannschaft und der Aufsteiger aus Karlsruhe. Dem jungen Team des SSC 2 standen die Reicholzheimer bereits zweimal bei Turnieren gegenüber. Mit zwei klaren Siegen geht der VfB zwar als Favorit in die Partie, der Spielwitz der Karlsruher dürfte dem VfB jedoch einiges abverlangen.

Am Sonntag ab 11 Uhr empfängt der VfB Reicholzheim 3 die Mixed-Mannschaften aus Waibstadt und Bad Rappenau. Während der TV Bad Rappenau bereits mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, treten die dritte Mannschaft des VfB und der TV Waibstadt in der Bezirksligasaison 2022/23 zum ersten Mal ans Netz.

Erneut geben sich zuerst die beiden auswärtigen Mannschaften die Ehre, bevor die Heimmannschaft ins Geschehen eingreift. Die von Selina Friedlein und Klaus Diehm betreute Truppe trifft gegen 12.30 Uhr mit dem TV Bad Rappenau auf den Vizemeister der Bezirksklasse, der zusammen mit dem VfB 3 in die Bezirksliga aufgestiegen ist. In der Saison 2021/22 hatte zunächst der VfB 3 die Oberhand bewahrt, um dann im Rückspiel – aufgrund eines Spielabbruchs wegen Verletzung – mit 3:0 zu unterliegen. Der zweite Gegner des VfB 3, der TV Waibstadt, ist für das jüngste aktive Team aus Reicholzheim noch ein unbeschriebenes Blatt. Der TV hatte es in der vergangenen Bezirksligasaison allerdings mit dem VfB 2 um Spielertrainer Karsten Burkard zu tun, der aus beiden Aufeinandertreffen siegreich hervorging. vfb