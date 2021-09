Wichtige Faktoren im Jahreslauf der Mönche

Bronnbach. Wie wurden und werden im Kloster Bronnbach kirchliche Feste gefeiert? Dieses Thema behandelte Torsten Englert in seinem Vortrag „Kloster Bronnbach im Zeichen kirchlicher Feste – einst und heute“, den er im Vorraum der Bibliothek hielt. Der Vortrag entstand in Zusammenarbeit mit den Missionaren der Heiligen Familie (HSF) und dem Archivverbund Main-Tauber.

Kirchenfeste gehörten, so Englert, seit jeher zu den geistlichen Höhepunkten im Jahreskreis. Die Thematik sei zudem eine volkskundliche. Zunächst ging der Referent auf die Geschichte des Klosters Bronnbach das Wirken des Zisterzienser-Ordens ein. Das Leben der Mönche sei in den Ablauf der festen und beweglichen Feiertage des Kirchenjahres eingebunden.

Dann ging Englert auf die benediktinische Spiritualität ein, die sich als Schöpfungsspiritualität von der Erlösungsspiritualität unterscheide. Die Schöpfungsspiritualität stelle die Ehrfurcht vor der guten Schöpfung und die Begegnung mit Gott in seiner Schöpfung in den Mittelpunkt. Gott sei hier vor allem Schöpfer und nicht Erlöser.

Nach über 650 Jahren des Wirkens des Zisterzienser-Ordens habe das Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg im Jahre 1803 das Kloster Bronnbach übernommen. 1986 sei die Klosteranlage vom Main-Tauber-Kreis erworben worden, das Kloster Bronnbach habe sich seither zu einem geistlich-wissenschaftlich-kulturellen Zentrum entwickelt. Seit dem Jahr 2000 seien die „Missionare von der Heiligen Familie“ im Kloster Bronnbach und den benachbarten Gemeinden tätig.

In den Wintermonaten fände der Gottesdienst in der Kapelle statt, in den Sommermonaten in der Kirche. Diese sei bei allen Festen schön ausgeschmückt, wie Englert mit Bildern, aber auch mit kurzen Filmen aus den 1950er Jahren belegte.

Englert ging auf die Bedeutung und den jeweiligen Ursprung der kirchlichen Feste ein, schlug dabei weite Bögen über Jahrhunderte hinweg und ging speziell auf das Kloster Bronnbach ein. So lägen am Palmsonntag wie an keinem anderen Tag im Kirchenjahr Freude und Leid so nah beieinander: Einem triumphalen Einzug in Jerusalem folgten kurz danach die Tage des Leidens und Sterbens Jesu. Die Gläubigen träfen sich häufig zur Segnung der Palm- oder Olivenzweige, welche besonderen Schutz für das Haus und seine Bewohner bringen sollen.

Ostern zeige auch, dass traditionelle Klosterbräuche in der heutigen schnelllebigen Zeit wieder an Bedeutung gewännen. Fronleichnam, so Englert, sei 1246 in der Diözese Lüttich eingeführt worden. Zu dem Fest gehöre auch der uralte Brauch der Prozession, bei der die Hostie für alle sichtbar in einer künstlerisch wertvoll gestalteten Monstranz getragen werde.

Das Kirchenpatrozinium werde an Mariä Himmelfahrt gefeiert, am 15. August und gerade hier im „Madonnenländle“ noch in vielen katholischen Gemeinden. Das Fest sei Ausdruck der dankbaren Hochschätzung, welche die Kirche Maria entgegenbringe. Der Sinn für die heilenden Kräfte der Natur erwache neu, die Tradition des Sammelns von Heilkräutern erfahre eine Renaissance. Nach dem Binden der vielen bunten Kräuter zu einem Würzbüschel gehöre zum Brauchtum dessen Weihe und Segnung durch einen Priester.

Englert informierte, den Dank für die erhaltenen Erntegaben gebe es in allen Religionen und Kulturkreisen. In der hiesigen landwirtschaftlich geprägten Gegend habe das Fest eine größere Bedeutung als etwa in der Großstadt. Im Miteinander und der Achtung vor jedem Menschen und der Natur könne jeder seinen Beitrag leisten, was wiederum eine Brücke zum Gedanken der Schöpfungsspiritualität schlage. In der Klosterkirche Bronnbach könnten die Kirchenbesucher herrlich geschmückte Erntedankaltare und kleine Kunstwerke bestaunen.

Mit der Hubertusfeier, sagte der Vortragende, werde seit dem 15. Jahrhundert die Legende vom heiligen Hirsch verknüpft. Der überlieferten Tradition nach würden am Hubertustag Brot, Salz und Wasser geweiht. In Bronnbach sei es eine schöne Tradition, dass Jagdhornbläser die Feier in der Klosterkirche mitgestalteten. Die Klosternacht sei zwar wohl kein kirchliches Fest, sei aber fester Bestandteil des Jahreslaufs. Weit über die Grenzen Bronnbachs hinaus etabliert, beginne das Fest mit einem Gottesdienst und ende nach einem abwechslungsreichen Programm mit einem Nachtgebet.

Schließlich ging Englert auf das Weihnachtsfest ein. Für Bronnbach sei der Weihnachtsmarkt ein großer Anziehungspunkt. Lange Tradition hat der Weihnachtskrippenbau, wobei viele Gemeinden die Weihnachtskrippe in ihre eigene Heimat legten. hpw