Wettbewerb künftig papierlos

Wertheim. Die für Januar geplante geplante Mitgliederversammlung der Fotofreunde konnte jüngst endlich stattfinden. Wie Vorsitzender Helmut Lippert in seinem Bericht ausführte, fanden 2020 fast keine Clubabende statt. Die geplanten Quartalswettbewerbe gab es dennoch, nur die Austragungsmodalitäten mussten angepasst werden.

So wurden zwei Wettbewerbe zur Jurierung an befreundete Clubs gegeben und weitere Wettbewerbe über das Internet den Mitgliedern zur Bewertung bereitgestellt. Dass die Wettbewerbe nicht wie regulär in Präsenz stattfinden konnten, wird einer der Gründe für die geringere Teilnahme sein, wie Lippert ausführte. Die DVF-Mitglieder der Fotofreunde Wertheim nahmen 2020 erfolgreich an den Verbandswettbewerben teil. In diesem Jahr konnten Klaus Neubauer im zweiten Quartalswettbewerb des Verbands sowohl den ersten Platz beim freien Thema, als auch beim Thema „Auf Straßen und Wegen“ erringen. Dies komme sehr selten vor, so Lippert.

Nach dem Bericht des Kassierers und der Entlastung des Vorstands standen Neuwahlen an. Der bisherige Vorstand wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Erster Vorsitzender bleibt Helmut Lippert, Jürgen Schreck ist weiter Stellvertreter. Die Kasse führt weiterhin Erik Mattern, und Hubertus Heneka bleibt Schriftführer. Die Kasse prüfen Klaus Neubauer und Werne Scheuermann. Es folgte die Ehrung der Gesamtsieger der Quartalswettbewerbe 2020. Klaus Neubauer konnte sich hier vor Jürgen Schreck und Helmut Lippert durchsetzen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen, die Themen für die Quartalswettbewerbe 2022 sowie die Änderung des Austragungsmodus für die Quartalswettbewerbe beschlossen. Gab es bisher die Sparten Papierbild und Digitalbild, so werden die Quartalswettbewerbe zukünftig digital, das heißt „papierlos“, sein. Ein Quartalswettbewerb wird aus einem festgelegten Thema bestehen und eine zweite Präsentationsmöglichkeit wird mit dem „Freien Thema“ eröffnet.

Durch die Mitgliederversammlung wurden folgende Themen für die Wettbewerbe 2022 beschlossen: Panorama, Kontraste, Geschwindigkeit und Sonnenaufgang/-untergang. Die Wettbewerbe werden auch in dieser Reihenfolge stattfinden. Die genauen Termine werden mit dem nächsten Jahresprogramm veröffentlicht.

Zum Abschluss der Versammlung wünschte sich Lippert eine wieder steigende Teilnahme an den Clubwettbewerben, und dass das nächste Jahresprogramm ohne größere pandemiebedingte Terminausfälle realisiert werden kann.