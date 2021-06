Westernfest in Nassig ist abgesagt

Wertheim. Das Westernfest in Nassig findet auch 2021 nicht statt. Der Kulturkreis Nassig hat am Montag mitgeteilt, dass die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt wird. In der Begründung zu dieser Entscheidung werden drei Faktoren genannt. Auf dem großen Gelände mit vielen Besuchern und Reitern könnten die Veranstalter kein Hygienekonzept umsetzen. Ein- und Auslasskontrollen seien ebenso wenig möglich, da das Gebiet nicht eingezäunt ist und solche Kontrollen mit enormem Personalaufwand verbunden seien. Eine Maskenpflicht sei zwar grundsätzlich möglich, aber schwer zu kontrollieren. "Wir stehen als Veranstalter zu unserer Verantwortung unseren Gästen und auch unseren freiwilligen Helfern gegenüber. Daher sind wir schweren Herzens zu diesem Entschluss gekommen", heißt es in der Mitteilung des Kulturkreises weiter. Stattdessen freuen sich die Veranstalter nun auf das Westernfest 2022, das am Wochenende vom 19. bis 21. August stattfinden soll.

AdUnit urban-intext1