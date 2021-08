Wertheims Partnerstadt Hungtington möchte E-Friends-Projekt starten

Wertheim. Auch wenn reale Begegnungen und präsentische Treffen auf Vereinsebene und im städtepartnerschaftlichen Geschehen in den letzten eineinhalb Jahren stark reduziert waren oder gar nicht stattfanden, wurden die Verbindungen auf medialer Ebene nie vernachlässigt. „Wie können wir die Kontakte auf individueller Ebene festigen und erweitern?“ ist die Frage, die alle in Partnerschaft Engagierten umtreibt.

Die Freunde in Huntingdon & Godmanchester haben eine alte Idee aufgegriffen und in eine „neue“ Form gepackt. Aus der traditionellen, aber für viele zu umständlichen „Pen-Friend-Idee“ (Brieffreundschaften) machten sie die „E-Friend-Idee“(E-Mailfreundschaften). Bereits in die Tat umgesetzt wurde die Idee mit Gubbio. Die Partnerschaftsvereine suchten und fanden interessierte Bürger, glichen über einen Fragebogen gemeinsame Interessen ab und vermittelten die Partner.

Ob so etwas auch mit Wertheim möglich wäre, möchten die Mitglieder des Wertheimer Komitees in Huntingdon wissen. Da man nicht nur den Kreis der Mitglieder des Partnerschaftsvereins IPW hier in Wertheim ansprechen möchte, hofft man, dass man Menschen – egal welchen Alters oder Geschlechts – findet, die offen sind, Kontakte mit Menschen in Huntingdon & Godmanchester oder in einer anderen Partnerstadt aufzunehmen.

Freundschaft beginnen

Möchte man zunächst auf digitalem Weg jemand in einer der Partnerstädte kennenlernen? Möchte man eine Freundschaft beginnen, die auch zu einer realen Begegnung führen kann, wenn sich die Reisebedingungen innerhalb Europas wieder normalisiert haben werden? Besuche in den Partnerstädten sind immer ein Erlebnis. Auch wenn momentan diese Besuche nicht möglich sind, ist es wichtig, bestehende Verbindungen zu festigen und neue Kontakte herzustellen.

Wichtig wie eh und je

Die ursprünglichen Ziele von Städtepartnerschaften, Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzuführen, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen miteinander in Verbindung zu bringen und Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen und Ansichten zu schaffen, sind o wichtig wie eh und je. Gerade wenn auf politischer Ebene nationale Interessen Zweifel an dem Gedanken eines gemeinsamen, friedlichen Europas aufkommen lassen, sollten wir Bürger ein klares Bekenntnis zu den ursprünglichen Zielen zeigen.

Jeder kann mithelfen, den Partnerschaftsgedanken zu stärken. Wer Interesse am Gedankenaustausch hat, nimmt Kontakt auf mit dem Schriftführer des Partnerschaftsvereins IPW, Klaus von Lindern, E-Mail: IPWTwin@gmx.de. ipw