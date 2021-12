Einstimmig beschloss der Wertheimer Gemeinderat am Montag den Haushalt 2022 – trotz lebhafter Diskussion um die kurzfristig eingebrachten Veränderungen. In ihren traditionellen Reden analysierten die Fraktionsvorsitzenden die Lage der Stadt und knüpften an die bei der Einbringung des Etats verwendete Fußballsprache des Oberbürgermeisters an.

Halbzeitbilanz

Axel Wältz (CDU)

...