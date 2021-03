„Man hört überall das Meer rauschen“ – auf die Frage, was ihr am Leben auf der Insel am besten gefällt, muss Lea Kirchhoff nicht lange überlegen. Seit August wohnt die 19-Jährige auf der Nordseeinsel Juist und absolviert dort in der Jugendbildungsstätte (Jubi) ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). „Ich liebe das Meer und die salzige Luft“, erklärt die Wertheimerin. „Deshalb wollte ich

...