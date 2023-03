Wertheimerin fiel nicht auf Schockanrufer herein

Wertheim. Beamte des Polizeireviers Wertheim nahmen am Donnerstag, 2. März, den Geldabholer im Rahmen eines versuchten Telefonbetrugs mit der Masche „Schockanruf“ in Wertheim fest. Dies ist innerhalb der vergangenen zwei Wochen bereits der dritte Fall im Main-Tauber-Kreis, bei dem Abholer durch die Polizei dingfest gemacht werden konnten. Diesmal klingelte gegen 17 Uhr das Telefon einer 62-Jährigen in Wertheim. Es meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt. Der behauptete, dass die Schwiegertochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Gefängnisstrafe könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden Die Frau bemerkte den Schwindel des Betrügers, vereinbarte ein Treffen für die Geldübergabe und informierte zusätzlich die Polizei. Die alarmierten Beamten fuhren zum vereinbarten Treffpunkt und nahmen den 24-jährigen Geldabholer fest. Mittlerweile sitzt dieser in einer Justizvollzugsanstalt in Haft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1