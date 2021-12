Wertheimer Winterzauber: Resonanz ist bisher zufriedenstellend

Wertheim. „Der ’Winterzauber’ ist ein reiner Handwerkermarkt. Und weil wir keine Speisen und Getränke verkaufen, können wir auch daran festhalten“, sagt Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Stadtmarketing Wertheim GmbH bastelte er an diesem besonderen Konzept, das nun durchaus bis einschließlich vierten Advent Bestand haben könnte.

Auch wenn es keinen Glühwein oder heiße Krapfen gibt, ein Besuch würde sich dennoch lohen, sind sich Schlager und der Vorsitzende der Stadtmarketing GmbH, Bernd Maack, einig.

Die Besucher-Resonanz an den ersten beiden Adventswochenenden stellte die Organisatoren Schlager und Maack durchaus zufrieden. „Wir sind nicht überrannt worden. Aber das wollten wir auch nicht“, sagt Schlager mit Blick auf das Abstandsgebot. Außerdem tue dieser Markt den Händlern wirklich gut, fügte er an. Schlager und Maack sind optimistisch, dass sie den „Winterzauber“ „gut und glücklich bis zum Ende“ durchführen können.

Ruhig und geordnet

Das sieht auch Bürgermeister Wolfgang Stein so. Der „Wertheimer Winterzauber“ verlaufe coronakonform, fasste Stein die Beobachtungen der ersten beiden Adventswochenenden in einer Pressemitteilung zusammen. Zu keinem Zeitpunkt habe Gedränge geherrscht, „es geht ruhig und geordnet zu“.

Auch die Geschäftsleute seien froh über ein bisschen Leben in der Stadt. Und die Marktleute seien dankbar, ihr Kunsthandwerk präsentieren zu können. Man wolle deshalb an dem Konzept festhalten, solange es die Bestimmungen des Landes zulassen, versprach Stein. Und so können die Besucher an den beiden verbleibenden Adventswochenenden jeweils Freitag bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr durch die wunderschön beleuchtete Altstadt bummeln und handgefertigte Holzwaren genauso wie Spielzeug, Lederwaren, Naturseifen, Marmeladen, Honig, Strickwaren, Schmuck, Mode und Dekoratives sowie Liköre, Gewürzöle und weitere Leckereien kaufen. Nur ein paar Schritte entfernt, auf dem Mainplatz findet der französische Markt statt. Auch hier ist kein Direktverzehr möglich. Die Besucher können aber Back- und Konditorprodukte, Wein, Wurst und kandierte Früchte erwerben und sie genussvoll zuhause verzehren.