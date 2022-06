Wertheimer Wehr ist stark gefordert

Kommt die Wertheimer Feuerwehr an ihre Belastungsgrenze? Die Ehrenamtlichen waren in jüngster Zeit bei so vielen Einsätzen wie noch nie gefordert.

Wertheim. Stadtbrandmeister Torsten Schmidt schlägt Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Wertheim hat in diesem Jahr bis Ende Juni bereits 126 Einsätzegemeistert. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre waren jeweils nur 120 bis 130 Einsätze jährlich. „Wenn es so weitergeht, liegen wir zum Jahresende jenseits der 200 Einsätze“, prognostiziert Schmidt bei einem Gespräch in der Feuerwache.

Die hohe Einsatzbelastung in 2022 sei nicht zu erklären, bestätigt Abteilungskommandant Jochen Kirchner. Die Einsätze auf der Autobahn hätten zugenommen, weil dazu beispielsweise kein Rettungswagen mehr ohne Begleitung eines Feuerwehrfahrzeugs ausrücke. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass Schadensmeldung und Realität nicht immer zusammenpassten. Da hatten wir schon einige „Überraschungspakete dabei“, betont der stellvertretende Abteilungskommandant Sebastian Szensny. Die allgemeinen Einsätze wie technische Hilfeleistung, Wohnungsöffnungen, die Aufnahme von Gefahrstoffen auf Straßen per Ölbindemittel, Verkehrsunfälle oder auch das Löschen von Bränden fordern die Feuerwehrmänner und -frauen immer mehr.

Dabei hat sich die Anzahl der Aktiven bei der Feuerwehr in Wertheim durch Corona nicht groß verändert. Nur die Bereitschaft zur Teilnahme an Übungen habe etwas abgenommen, so die Verantwortlichen. Doch da steuere die Führungsmannschaft aktuell dagegen. Eine schlagkräftige Truppe, wie sie die Feuerwehr Wertheim nun mal sei, brauche viele Übungen. Die technische Ausstattung der Fahrzeuge erfordere viele Übungen, damit mit dem Gerät auch zielgerichtet umgegangen werden kann, erklärt Kirchner. Vor allem die neuen Fahrzeuge – in diesem Jahr sollen noch zwei geliefert werden – erforderten mehr Training.

Szensny kann aber auch jeden verstehen, der nach einer harten Einsatzwoche mit teilweise mehreren Alarmierungen an einem Tag zum Übungsabend nicht kommen will, weil die Familie daheim wartet oder er seine versäumten Stunden beim Arbeitgeber nachholen muss. Bei den aktuell 68 Einsatzkräften sei die Stimmung aber dennoch gut. Man man stehe voll hinter der Freiwilligen Feuerwehr, so Kirchner. Die Frage sei aber, wie lange man diese Motivation noch aufrecht halten kann. Zum Glück gebe es in allen Abteilungen wieder genügend Atemschutzträger. Vor zwei Jahren habe es in diesem Bereich noch ganz anders ausgesehen.

„Die Einsatzbereitschaft war nie in Gefahr“, betont der Abteilungskommandant mit Blick auf Corona. Dazu habe auch eine ausgeklügelte Teststrategie mit teilweise drei Testungen pro Tag für die Einsatzkräfte beigetragen. Und auch jetzt habe man grundsätzlich genügend Aktive, die tagsüber zu Einsätzen ausrücken können. Viele arbeiten in Bestenheid. Von dort sei es nicht so schwer, im Bedarfsfall schnell zur Feuerwache zu kommen.

Ein paar neue Feuerwehrleute mehr könnten es aber schon sein, hofft Stadtbrandmeister Schmidt auf neue Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Allgemeinheit engagieren wollen. Im September biete man wieder einen Grundausbildungskurs Sebastian Szensny an. Mit 28 Personen aus Wertheim und Freudenberg sei man allerdings schon fast ausgebucht. „Wenn jetzt aber noch zehn oder zwölf Personen dazukommen, mache ich gerne einen zweiten Kurs“, so Szensny.

Die Jugendfeuerwehr habe durch Corona einige Kräfte verloren. Die „Delle“ sei aber schon wieder ausgeglichen worden. Das sei umso wichtiger, weil die meisten Kräfte der aktiven Wehr aus der Jugendfeuerwehr rekrutiert werden, sind sich die Verantwortlichen einig. Neue Jugendliche könne man am besten gewinnen, wenn man mit modernen Geräten und Fahrzeugen arbeitet. „Man darf die Jungen nicht bremsen“, bringt es Abteilungskommandant Kirchner auf den Punkt. Sie tragen mit ihrer Begeisterung zum Fortbestand der Feuerwehr bei, die nach wie vor aus Freiwilligen besteht.

In Kürze wird die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans dem Wertheimer Gemeinderat vorgestellt. Hierin listet ein Fachbüro auf, wie sich die Feuerwehr in der Stadt und den Ortsteilen in den nächsten Jahren aufstellen muss, um weiter schlagkräftig und einsatzbereit zu sein. Die Aufstellung reicht von der Beschaffung von Fahrzeugen über die zeitgemäße Ausstattung der persönlichen Ausrüstung der Feuerwehrleute bis hin zu neuen Feuerwehrgerätehäusern. Eigentlich sei das nichts Neues für die Gemeinderäte. Aber in dieser Komplexität bekomme man die Situation selten präsentiert, ist sich Stadtbrandmeister Torsten Schmidt sicher.

Er geht davon aus, dass neben der technischen Ausrüstung im Feuerwehrbedarfsplan sicher auch die Situation der Feuerwehrleute und die Stärke der Mannschaften in den einzelnen Abteilungen dargestellt wird. Ebenso gehe es um die voraussichtliche Entwicklung in den nächsten Jahren und Handlungsempfehlungen für den Gemeinderat.

Derzeit sei man beispielsweise dabei, mit den Gewerbetreibenden in Bettingen eine Steigerung der Feuerwehr-Tagbereitschaft zu erzielen, erklären die Verantwortlichen weiter. Denn es gebe unter den dort Beschäftigten zahlreiche Feuerwehrleute. Diese gehörten allerdings Abteilungen an, die nicht zwangsläufig in Wertheim angesiedelt sind. Hier könnte man als Gastfeuerwehrfrau oder -mann tagsüber im Wertheimer Stadtgebiet eingeplant werden, „wenn man will“. Hier sei man schon in einem guten Weg, bestätigt Torsten Schmidt, die Gespräche seien aber noch nicht abgeschlossen. Auch die Stationierung eines Fahrzeugs am Bettinger „Almosenberg“ sei ein Thema, um die Zeit für einen Einsatz zu verkürzen.