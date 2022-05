Wertheimer VHS unterstützt Integration

„Die Menschen, die aus der Ukraine flohen, sind sehr motiviert, ihr Leben in Deutschland eigenständig zu führen“, ist Georgitta Szabo, Geschäftsführerin der Volkshochschule Wertheim, überzeugt. Um ihnen zu helfen, bietet die VHS Sprachkurse an.

Wertheim. Wichtig für die angestrebte Unabhängigkeit seien deutsche Sprachkenntnisse, betonte die VHS-Geschäftsführerin am Montag bei einem Pressegespräch am Montagvormittag. Aktuell bietet die Einrichtung in Wertheim sieben Sprachkurse für insgesamt 97 Personen an.

Es gibt zwei verschiedene Angebote: Die Erstorientierungskurse umfassen sechs Module mit je 50 Schulstunden (insgesamt 300). In diese Kurse können Menschen aus der Ukraine direkt nach ihrer Ankunft in Deutschland einsteigen. Nach der Ausstellung ihrer „Fiktionsbescheinigung“ durch die Ausländerbehörde stehen ihnen die Integrationskurse offen, die insgesamt sieben Module und 700 Unterrichtsstunden umfassen. Sie schließen mit dem Sprachniveau „B1“ ab. Die Inhalte der Kursarten sind ähnlich.

„Ein Wechsel vom Orientierungs- in den Integrationskurs ist möglich, wenn die erforderlichen Dokumente vorliegen“, so Szabo. Der genaue Zeitpunkt dafür werde dann individuell für jeden Teilnehmenden je nach Lernstand und Kursmöglichkeiten festgelegt.

In den Themengebieten geht es unter anderem um alltägliche Dinge wie Arbeit, Einkaufen, Gesundheit, Kindergarten und Schule, Orientierung vor Ort sowie Werte und Zusammenleben in Deutschland. Auch Exkursionen sind vorgesehen. Sie sollen den Menschen bei der Orientierung vor Ort helfen.

In einem der ersten beiden Erstorientierungskurse lernen seit dem 25. April neun Frauen aus der Ukraine in einem Klassenzimmer der Edward-Uihlein-Schule drei Mal in der Woche jeweils drei Schulstunden gemeinsam. Seitdem haben sie schon viel Deutsch gelernt, wie sich am Montag zeigte. An diesem Schultag ging es um das Einkaufen und verschiedene Preise für Gegenstände. Dabei wurde auch die richtige Grammatik geübt.

Grammatik ist nicht einfach

Kursleiterin Katharine Herz lobte ihre Schülerinnen und beschrieb sie als nett, fleißig und motiviert. Im Gespräch mit den FN erklärten die Teilnehmerinnen, im Kurs sei alles sehr gut. Schwierig sei die deutsche Grammatik mit Singular und Plural, ergänzten sie. Die Frauen wohnen in Wertheim, Hasloch und Külsheim und kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) oder mit dem Auto zum Unterricht. Mit Blick auf ihre neuen Wohnorte stellten sie fest: „Hier ist es schön und sauber und die Leute sind nett.“

Die überwiegende Mehrheit der Kursteilnehmerinnen hat Kinder. Diese gehen in den Kindergarten und zur Schule. Überzeugt sind die Frauen, dass ihre Kinder schon besser Deutsch sprechen als sie.

Szabo berichtete davon, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Zugangsvoraussetzungen für die Kurse in jüngster Zeit mehrfach geändert und mittlerweile vereinfacht worden. Die Kurse seien für die Teilnehmenden kostenlos, die Kosten trage das BAMF. Die Geschäftsführerin: „Wir stellen den Antrag für die Kostenübernahme der Kursteilnahme beim BAMF.“ Man rechne die Kurse dann direkt mit der Behörde ab.

Ende März hatte es bereits die ersten Anfragen von Betreuern der ukrainischen Flüchtlinge für Sprachkurse für Ankömmlinge in der Region (neben Wertheim auch in den Nachbargemeinden in Baden-Württemberg und Bayern) gegeben. Anfang April habe es bereits 40 Anfrage für Kursplätze gegeben, so Szabo. Am 25. April starteten dann zwei Erstorientierungskurse mit zusammen 23 Personen. Im Mai kamen die neuen Integrationskurse dazu, so dass man nun insgesamt 97 Plätze bieten könne.

Jeder Kurs wird von einem Tandem aus erfahrenen Kursleitern geleitet. Diese hätten teilweise schon 20 Jahre Erfahrung im Unterricht in Integrationskursen. „Die Dozenten müssen Qualifikationsvorgaben des BAMF erfüllen“, betonte die Geschäftsführerin. Unterrichtssprache sei Deutsch. An und an nutze man auch Russisch und Englisch für die Kommunikation. Szabo erklärte weiter, die Schulbildung der Menschen aus der Ukraine sei auch für das Lernen der neuen Sprache im Erwachsenenalter von Vorteil.

Drei Generationen einer Familie

An den Kursen nehmen Personen jeden Alters teil. „Teilweise sind auch drei Generationen aus einer Familie in einem Kurs.“ Die Altersspanne reicht vom jungen Erwachsenen (ab 18 Jahre) bis zur 81-jährigen Seniorin. Der Männeranteil liebe aktuell bei zirka 20 Prozent.

Bei der Festlegung der Kurszeiten habe man auf eine möglichst große Bandbreite an zeitlichen Möglichkeiten geachtet. Dabei spiele auch eine Rolle, dass ein Teil der Flüchtlinge bereits eine Arbeitsstelle gefunden hat.

Die Erreichbarkeit der Kursörtlichkeiten zur Kurszeit via ÖPNV spiele ebenfalls eine Rolle.

Mit der großen Zahl an Teilnehmern für die Erstorientierungs- und Integrationskurse geht auch ein großer Verwaltungsaufwand für die beiden Mitarbeiterinnen der VHS-Geschäftsstelle einher. Diesen erledigt man zusätzlich zum Tagesbetrieb mit den anderen Kursen. Aktuell sind die Mitarbeiterinnen zudem auf der Suche nach geeigneten Räumen für weitere Kurse. Auch diese müssten die Vorgabe des BAMF erfüllen. Dazu gehörten sanitäre Einrichtungen, Datenanbindung und WLAN- Verfügbarkeit für die Teilnehmer.

Die Auslastung der Dozenten für diese Kursarten liege aktuell bei etwa 80 Prozent, stellte Georgitta Szabo weiter fest. Man bereite sich auf einen weiteren Anstieg der Nachfrage von Kursteilnehmern vor.