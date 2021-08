Diese Woche ist der Vhs-Film „Nebenan“ein Katz- und Maus-Kammerspiel in einer Berliner Eckkneipe – klug beobachtet, pointiert geschrieben und hervorragend gespielt.

Als der Schauspieler Daniel kurz vor einem Casting in seiner Stammkneipe noch auf einen Kaffee hereinschaut, ahnt er noch nicht, was ihn erwartet. Denn der Mann, der sich zu ihm setzt, weiß scheinbar alles über ihn. Und was

...