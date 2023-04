Wertheimer THW bei Großübung gefordert

Wertheim/Mosbach. Die THW-Ortsverbände der Regionalstelle Heilbronn veranstalteten nun eine gemeinsame Großübung. Das Gelände des TCRH in Mosbach bot hierfür die ideale Kulisse. Der THW-Ortsverband Wertheim war mit neun Helferinnen und Helfern der sogenannten „Bergungsgruppe“ beteiligt. Abschließend wertete man die Großübung als großen Erfolg, bot sie doch den Einsatzkräften eine realistische Übungsumgebung sowie eine wertvolle Erfahrung für den Ernstfall.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, richteten die 86 ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Ortsverbände Heilbronn, Pfedelbach, Weinsberg, Crailsheim, Künzelsau, Wertheim und Widdern zunächst ein einsatzgemäßes Camp ein. Die Verpflegung wurde dafür von einem Fachzug Logistik aus Künzelsau aus der Feldküche bereitgestellt.

Der Schwerpunkt der Übung am Samstag lag auf der Ortung, Rettung und Bergung von Betroffenen nach einer Gasexplosion, die durch Starkregen und Blitzschlag verursacht wurde. Ein großflächiges Schadensbild mit zwei schwer beschädigten und teilweise eingestürzten Gebäuden, einem Bus sowie einer S-Bahn, die teils unter Trümmern verschüttet waren, bot eine realistische Übungsumgebung. 30 Übungsdummys und zwölf Notfalldarsteller mussten gefunden, betreut und gerettet werden. Zahlreiche Betroffene waren unter Trümmern eingeschlossen oder in versperrten Räumen und Fahrzeugen gefangen.

Die Helferinnen und Helfer durchsuchten das Schadensgebiet mit gebotener Vorsicht und viel Handarbeit. Neben Handwerkzeugen, Hebekissen, Trennschleifern und Leitern wurde auch ein Einsatz-Gerüst-System (EGS) verwendet. In einem verrauchten Keller konnten die Helferinnen und Helfer nur unter Atemschutz und schlechten Sichtverhältnissen arbeiten. Nachdem diese Rettungsarbeiten weitestgehend abgeschlossen waren, kamen die schweren Geräte der Fachgruppen Räumen zum Zug.

Am Sonntag galt es, das Camp wieder abzubauen. Der Rückweg stellte auch einen Teil des Übungsinhaltes dar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten den Heimweg als Kolonne in einem geschlossenen Verband mit 23 Fahrzeugen an.