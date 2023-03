Thomas Wettengel war einer der Mitgründer der Bürgergemeinschaft Hochwasser Wertheim vor 20 Jahren und ist von Anfang an dessen Vorsitzender. Am Samstag wurde er mit der Stadtmedaille in Silber ausgezeichnet.

Wertheim. Die Verleihung der Stadtmedaille an Thomas Wettengel erfolgte zum Auftakt einer Tagung in der Feuerwache Wertheim, an der Vertreter aller im Hochwasserfall involvierten

...