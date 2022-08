Wertheimer Tauberbrücke halbseitig gesperrt

Wertheim. Sicherheit, nicht nur was die Versorgung angeht, steht bei den Stadtwerken Wertheim ganz oben auf der Prioritätenliste, betonen die Verantwortlichen. Daher sind die Mitarbeiter des Energieversorgers regelmäßig unterwegs, um Undichtigkeiten an Versorgungs- und Hausanschlussleitungen auszumachen. Bei der bislang letzten turnusmäßigen Überprüfung der Gasleitungen in der Nähe der Wertheimer Tauberbrücke wurden dabei Mängel festgestellt, wie es nun in einer Mitteilung der Verantwortlichen heißt.

Um die Arbeiten ordnungsgemäß vornehmen zu können, wird die Tauberbrücke in Richtung Wartberg/Bahnhof ab Dienstag, 30. August, einspurig gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Wartberg/Bahnhof kommen, ist das Überqueren der Brücke weiterhin möglich.

Keine Gefahr

„Da die Gasleitungen sich in der Nähe eines Schachts befinden, sind diese Arbeiten kurzfristig binnen einer Woche durchzuführen“, berichtet der zuständige Abteilungsleiter Michael Ziermann. Gleichzeitig unterstreicht dieser, dass seitens der Undichtigkeiten keine Gefahr für Anwohner und Passanten bestehe. Im anliegenden Schacht selbst konnten bislang keine Gasrückstände gemessen werden.

Die einspurige Sperrung der Tauberbrücke werde vermutlich bis zum Wochenende andauern, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke Wertheim weiter. Um entsprechende Gase entweichen zu lassen, müsse der Graben dabei einige Tage „ausdampfen“.

Auch hierbei handle es sich laut Ziermann um einen gängigen und unbedenklichen Arbeitsschritt, betont der Abteilungsleiter: „So können wir gewährleisten, dass keine Rückstände im Erdreich verbleiben und sicherstellen, dass es bei der nächsten Überprüfung zu keiner Fehlmessung kommt.“