Wertheimer Talente bei „Jugend musiziert“ am Start

Wertheim. Auch in diesem Jahr treten wieder junge Talente der Musikschule Wertheim beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an. Bei zwei Vorbereitungskonzerten am Freitag und Samstag, 13. und 14. Januar, stellen die 31 Schülerinnen und Schüler ihr Programm im Barocksaal des Rathauses vor. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Fördervereins der Musikschule sind erwünscht.

Am Abend des 13. Januar sind Schülerinnen und Schüler der Kategorien Streicher-Ensemble (gleiche Instrumente), Harfe-solo, Akkordeon-Kammermusik, Kammermusik für Holz- und Blechblasinstrumente sowie Gitarre-Pop ab 19 Uhr im Barocksaal zu hören. Erstmalig mit von der Partie sind zudem zwei Oboen-Duos.

Ihr Wettbewerbsprogramm in der Kategorie Klavier-solo präsentieren neun junge Pianistinnen und Pianisten beim zweiten Vorbereitungskonzert am Samstag, 14. Januar. Das Vorspiel findet ebenfalls im Barocksaal des Rathauses statt und beginnt um 11 Uhr.

Der 60. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wird für die Region Main-Tauber, Hohenlohe und Schwäbisch Hall am 21. und 22. Januar in Schwäbisch Hall ausgetragen. Die Wertung Harfe-solo und Akkordeon-Kammermusik findet am 28. und 29. Januar in Heilbronn statt.

Bundespräsident ist Schirmherr

„Jugend musiziert“ ist der größte und wichtigste musikalische Jugendwettbewerb für den musikalischen Nachwuchs in Deutschland. Er ist eine Bühne für viele, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können in der Öffentlichkeit zeigen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren wollen.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird vom Deutschen Musikrat ausgetragen und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. stv