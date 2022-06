Wertheimer Tafel erhält finanzielle Unterstützung

Wertheim. Jonathan Klüpfel ist der Präsident des Rotary Clubs Wertheim. Gemeinsam mit seinem Nachfolger, Dr. Philipp Zippe, konnte er an die Vorsitzende des Förderkreises der Wertheimer Tafel, Katrin Rappert, eine Spende von 1000 Euro übergeben. Die drei freuten sich umso mehr, als dieser Spendenbeitrag von der bundesweit bekannten Stiftung „Stiftunglife“ noch einmal verdoppelt wurde.

„Zu unserem rotarischen Selbstverständnis gehöre es, dass wir solche Einrichtungen wie die Tafel, die in unserem Landkreis von dem Diakonischen Werk und der Caritas betrieben werden, unterstützen. Die Tafeln sind für viele Menschen, auch in Wertheim, nach wie vor unverzichtbar – zumal die Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneartikeln gerade in den letzten Monaten, bedingt durch den Ukraine-Krieg und die Preissteigerungen, noch einmal deutlich gestiegen ist“, so Jonathan Klüpfel.

Freuen sich über die Unterstützung des Tafelladens: (von links) Dr. Philipp Zippe, Katrin Rappert (Vorsitzende des Fördervereins des Wertheimer Tafelladens) und Jonathan Klüpfel, Präsident des Rotary Clubs Wertheim. © Rotary Club Wertheim

So komme die Spende auch den Flüchtlingen aus der Ukraine zugute, die sich als neue Kunden registrieren lassen können, sagte er.

Zuvor hatten der Rotary Club Wertheim und der Inner Wheel Club Tauberfranken bereits im Frühjahr die Regale im Wertheimer Tafelladen in der Dr. Hübsch Straße mit einem großen Lebensmitteleinkauf aufgefüllt.

Katrin Rappert dankte dem Rotary Club sehr für seine Unterstützung des Tafelladens. Viele Supermärkte spendeten regelmäßig Überbestände an Obst, Gemüse und Brot. Das helfe den Tafelkunden sehr, decke aber nicht allein ab, was ein Haushalt brauche. Deshalb seien private Spenden für Grundnahrungsmittel immer willkommen. rcw