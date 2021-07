Wertheimer Seniorenclub: „Corona gab uns den Todesstoß“

Wertheim. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber auf Grund des fortgeschrittenen Alters der Mitarbeiterinnen, ist die Weiterführung der Seniorenclubs leider nicht mehr möglich und ein Nachfolgeteam wurde leider nicht gefunden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und nun steht es fest: Die Arbeitsgemeinschaft Wertheimer Seniorenclubs stellt ihre Tätigkeit zum 31. Juli 2021 ein.

Feste feiern und singen stand auch sehr oft auf dem Programm und war bei den Wertheimer Senioren sehr beliebt. © seniorenclub

Christl Schöler ist seit 49 Jahren und Brigitte Zeller ist seit über 40 Jahren im Organisationsteam. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten blicken sie zurück auf knapp ein halbes Jahrhundert Seniorenarbeit in Wertheim.

Die Gründung geht auf das Jahr 1969 zurück.Gründungsmitglieder damals waren Marga Frischmuth, Paula Konrad und Ursula Wicht. Regelmäßig an den Aktivitäten teilgenommen hat auch die mittlerweile verstorbene Fürstin Ruth-Erika zu Löwenstein.

Ursprünglich, so erinnern sich Schöler und Zeller, wurden die Angebote von alten Menschen genutzt, die kein Auto und wenig Geld hatten. Der Seniorenclub zählte teilweise bis zu 300 Mitglieder.

Einmal im Monat wurden Busausflüge angeboten, nachmittags wurde beispielsweise in den Spessart zur Kartause Grünau gefahren. Wer gut zu Fuß war, ging spazieren, manch einer schaffte es nur noch vom Bus bis ins Ausflugslokal. Wichtig war es zu jeder Zeit, gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Mittelpunkt standen die Geselligkeit und das „Schnattern“ wie es die beiden Organisatorinnen schmunzelnd nennen. Gerne erzählen Christl Schöler und Brigitte Zeller von den zurückliegenden Clubnachmittagen, vom gemeinsamen Wandern und Kegeln, von Seniorenfasching und Weihnachtsfeiern, sogar Modenschauen wurden organisiert. Gedächtnisspiele und das gemeinsame Singen wurde von den Senioren gerne angenommen.

„Wir beide sind 80 plus und bespaßen 60-Jährige“, so das humorvolle Fazit der Organisatorinnen. Zudem zieht Christl Schöler aus Wertheim weg. Wie die beiden übereinstimmend erzählen, sei es schwierig gewesen, Nachfolger zu finden: „Keiner will sich festlegen.“

Im Gegensatz zur Gründungszeit habe sich außerdem vieles verändert. Die Senioren sind heute wesentlich mobiler, das Angebot ist größer und man kann könne durchaus schon von Freizeitstress für Senioren sprechen. Mit einem Strahlen im Gesicht erinnern sich Christl Schöler und Brigitte Zeller trotz der Arbeit gerne zurück: „Wir haben auch was zurück bekommen, nämlich Herzlichkeit.“

Corona war dann sozusagen der Todesstoß für die Aktivitäten: im Jahr 2020 fand das letzte Treffen statt.

Zum Ende des Monats stellt nun der Wertheimer Seniorenclub seine Aktivitäten ein. „Es war schön, wir haben das gerne gemacht“, sagen die beiden Organisatorinnen am Ende etwas wehmütig.