Wertheimer rüsten sich weiter gegen Hochwasser

Wertheim. Einen Tag vor dem offiziellen 20. Geburtstag der Bürgergemeinschaft Hochwasser fand deren Jahreshauptversammlung im Hotel „Kette“ in Wertheim statt. Der Verein wurde am 11. Februar 2003 gegründet (wir berichteten).

Vorsitzender Thomas Wettengel erinnerte an die Entstehung des Vereins und an interessante Punkte aus der Vereinsgeschichte. Weiter ging er auf die Jahre 2021/22 ein. In der Zeit habe es im Gegensatz zum Ahrtal zum Glück hier kein großes Hochwasser gegeben. Man wisse in der Main-Tauber-Stadt schon etwa 48 Stunden vorher, was auf einen zukomme, freute er sich über das funktionierende Vorwarnsystem.

Am 6. Januar 2022 gab es ein kleines Hochwasser. Einige Keller und der Mainparkplatz standen unter Wasser, das Messbrückle wurde hochgefahren. Die Mitglieder der Bürgergemeinschaft schauten sich bei einem Rundgang durch die Stadt die Problemstellen an.

Weiter verwies Wettengel auf die im Internet abrufbaren Pegel-Vorhersagen und auf die Hochwasserinformation auf der Internetseite der Wertheimer Feuerwehr. Zudem liegt bei der Stadtverwaltung ein Infoblatt zum Thema Hochwasser in Wertheim aus. Vom Verein wurden Meter-Pegelmarkierungen an verschiedenen Häusern der Altstadt als Orientierung angebracht. „Bei einem Mainpegel von 5,80 Meter steht das Wasser hier in der ,Kette’ auf dem Fußboden“, erklärte der Vorsitzende.

Einen positiven Kassenbericht trug Kassier Hans-Werner Höfling für die Jahre 2021/22 vor. Erfreut war er, dass man neue Mitglieder begrüßen konnte. Aktuell gehören dem Verein 95 Mitglieder an.

Kassenprüfer Michael Grein bestätigte für die beiden Jahre eine korrekte Kassenführung. Kassier und der weitere Vorstand wurden daraufhin von der Versammlung einstimmig entlastet.

In seinem Ausblick auf 2023 ging Wettengel nochmals auf die Ereignisse im Ahrtal ein. Ursache sei dort ein exorbitanter Regen von über 150 Litern pro Quadratmeter gewesen. Auch in Wertheim habe man schon in begrenztem Bereich Regen von 100 Litern pro Quadratmeter gehabt. Damals wurden unter anderem die Sporthalle 1 in Bestenheid, Keller und Straßen überflutet. Wettengel verwies in diesem Zusammenhang auf die Gutachten des Starkregenrisikomanagements, welche die Stadt Wertheim in Auftrag gegeben hatte. Die Prüfung laufe noch.

Mit Blick auf das klassische Hochwasser lobte der Redner die Zusammenarbeit aller Beteiligten und des Krisenstabs. Das Wasser, das an der Mainspitze vorbeifließe, komme aus einem riesigen Einzugsgebiet. Für die Prognose der Hochwassergefahr kämen Daten aus dem gesamten Zuflussgebiet des Wertheimer Mainabschnitts zum Einsatz.

Wettengel berichtete von personellen Veränderungen bei den Hilfsorganisationen, beim Bauhof und den zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Viele von diesen Personen hätten noch nie ein großes Hochwasser in Wertheim erlebt. Daher seien Schulungen und Übungen nötig. 2022 waren drei Termine vorgesehen, die jeweils kurzfristig abgesagt wurden.

Nun soll am 4. März von 9 bis 18 Uhr eine Besprechung mit allen Beteiligten stattfinden. Thema ist dabei auch die Gestaltung einer praktischen Übung.

Eine weitere Aufgabe für 2023 sah Wettengel in der Prüfung der Moosgummis der eingelagerten Hochwassersperren. „Beim Hochwasser 2011 konnte vieles auf dem kleinen Dienstweg geklärt werden, so soll es weitergehen“, betonte er.

Einen neuen Standort soll das Hochwasserboot bekommen, dass der Würzburger Robert Krick Verlag gestiftet hat. Das Aluminiumboot mit zusätzlichen Rollen am Boden helfe dabei, kleinerer Hochwasserbereiche wie etwa in der Eichelgasse zu überwinden. Es war noch nicht im Einsatz. Aktuell steht es in der THW-Halle.

Vorgeschlagen wurde, das Boot bei der Feuerwehrabteilung Mondfeld einzulagern. Diese kann es zum Beispiel für Einsätze auf dem Mondsee nutzen. Im Hochwasserfall würde es sofort wieder in Wertheim zur Verfügung stehen, so Wettengel.

Weiter wies er darauf hin, dass im „Hochwasser-Topf“ der Stadt Wertheim noch Geldmittel sind. Bewohner und Geschäftsinhaber in der Altstadt können Zuschüsse für Pumpen, Schläuche und Hochwassersperren bekommen. Ansprechpartner bei der Stadt ist Achim Hörner.

2023 soll es eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema „Hochwasser in der Altstadt“ geben. Ansprechen möchte man damit vor neue Bewohner und Geschäftsinhaber ohne Hochwassererfahrung. Gerne würde man dabei auch den Aufbau eines Stegs und den Einsatz der großen THW-Pumpen zeigen.

Diskutiert wurde darüber, warum das Messbrückle neulich hochgefahren wurde. Die Maßnahme würde bei den Bewohnern immer für Nervosität sorgen, hieß es aus Reihen der Mitglieder. Wettengel erklärte, seines Kenntnisstands nach seien steigende Pegel in der Rhön der Grund gewesen. Das Wasser von dort sei schnell in Wertheim. Da für das Wochenende Glätte und damit Streubedarf vorhergesagt waren, was den Einsatz des Bauhofs erfordere, sei das Brückle bereits am Donnerstag hochgefahren worden. Am Montag schloss sich dann eine technische Wartung an.

Vorstandsmitglied Norbert Väth regte an, eine Liste der Firmen zu erstellen, die Trocknungsgeräte ausleihen. Laut Wettengel gibt es bei der Stadtverwaltung eine solche Aufstellung. bdg