Wertheimer Rotarier unterstützen Deutschunterricht

Reinhardshof. Die Otfried-Preußler-Schule auf dem Wertheimer Reinhardshof erhält seit Beginn dieses Schuljahres finanzielle Unterstützung durch den Rotary Club Wertheim. Ziel ist dabei die Förderung des Deutsch-Spracherwerbs bei zugezogenen und geflüchteten Kindern. Bei einem Besuch informierte sich nun Club-Präsident Dr. Philipp Zippe zusammen mit Christina Moraitis über den Deutschkurs, der durch die Rotarier mit 6000 Euro über das gesamte Schuljahr hinweg finanziert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, bestand die Herausforderung vor dem Start des Projekts darin, eine dafür geeignete Person zu finden. Diese musste nicht nur „ein Händchen“ für Kinder haben, sondern auch die besonderen Ansprüche eines Sprachunterrichts erfüllen.

Mit der Französin Christine Feike aus Marktheidenfeld ist der Schule dann „ein Glücksgriff“ gelungen. Feike arbeitet seit vielen Jahren freiberuflich unter anderem an der Volkshochschule Marktheidenfeld, erteilt Sprachkurse in ihrer Muttersprache, unterrichtete Jugendliche in Mathematik und gibt Nachhilfe. Durch ihre neu aufgenommene Tätigkeit an der Hector-Kinderakademie Wertheim, die an der Otfried-Preußler-Schule angesiedelt ist, konnte sie für den Sprachförderunterricht gewonnen werden.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Land setzt auf Hilfe von Freiwilligen für die Schulen Mehr erfahren

Christine Feike profitiert in ihrer Arbeit mit den Kindern davon, dass sie selbst eine Fremdsprache erlernen musste, um in Deutschland Fuß zu fassen. So kann sie viele der Probleme, vor denen die Mädchen und Jungen stehen, gut nachvollziehen.

Hinzu kamen aber weitere, weitaus größere Problematiken, wie sie zu Beginn ihrer Tätigkeit feststellen musste: Die Kinder stammen aus Ländern mit einem völlig anderen soziokulturellen Hintergrund, wurden aus ihrem persönlichen Umfeld gerissen, vermissen Vater, Freunde und andere wichtige Bezugspersonen oder haben aufgrund ihres Alters oder besonderer Lebensumstände noch nie eine Schule oder eine andere Bildungseinrichtung besucht. Deutsch ist für diese Kinder kein „normales“ Unterrichtsfach, wie für andere Schülerinnen und Schüler Englisch oder Französisch. Somit gibt es weder eine bewusste noch unbewusste Motivation für den Spracherwerb.

Christine Feike stellte sich schnell auf diese Herausforderungen ein, setzte all ihre Empathie und ihr pädagogisches und methodisches Geschick ein und unterrichtet nun erfolgreich seit September die Kinder an drei Nachmittagen in der Woche, berichten die Projekt-Verantwortlichen weiter. Zusätzlich kommt sie auch am Dienstagvormittag und entlastet die Kolleginnen aus der Vorbereitungsklasse (VKL) Deutsch. Finanziert werden diese Stunden von der Jugendstiftung Baden-Württemberg.

Wie die Vertreter der Otfried-Preußler-Schule betonten, sei man mehr als dankbar für die Unterstützung der Rotarier sowie auch die der Jugendstiftung Baden-Württemberg für Sprachkurse. Denn die Deputatsstunden, die der Schule durch Lehrkräfte für den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) zur Verfügung gestellt werden, seien völlig unzureichend. Der Lehrkräftemangel komme hier besonders zum Tragen.

Der Otfried-Preußler-Schule gehe es hierbei wie den meisten anderen Schulen des Landes, die VKL-Gruppen eingerichtet haben. Das finanzielle Engagement des Rotary Clubs Wertheim und die unterrichtliche Tätigkeit von Christine Feike tragen dazu bei, den Bildungsauftrag der Schule ein Stück weit mit zu sichern.