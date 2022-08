Wertheimer Rabbiner: von „gutem Verstand“ oder „rachgieriger Zänker“

Wertheim. In den zahlreichen Veröffentlichungen, die zur Geschichte der Wertheimer Juden vorliegen, finden sich merkwürdigerweise kaum Hinweise auf die hier tätigen Rabbiner. Einzig in seinem 1907 vor dem Historischen Verein gehaltenen und danach gedruckten Vortrag über die „Licht und Schattenseiten aus der Geschichte der Juden in Wertheim“ hat der damalige Bezirksrabbiner Leopold Löwenstein ein paar Namen genannt. So erwähnt er einen im 16. Jahrhundert wirkenden Rabbiner Jeremia, der sich auch als Hymnendichter einen Namen gemacht habe. Leider vermisst man dazu eine Quellenangabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Mangel besteht auch bei den übrigen Notizen, wonach von 1728 bis 1735 Ephraim Reischer als Rabbiner amtiert habe, dann Josef Hirsch aus Fürth, der 1762 in Offenbach starb. Schließlich nennt Löwenstein für 1798 Rabbiner Samuel Hirsch. Damit sind die vorliegenden Nachrichten erschöpft. Nachstehend soll versucht werden, anhand von im Staatsarchiv Wertheim befindlichen Unterlagen (F Rep. 214-III Nr. 2648 und R Rep. 41F Nr. 212) Licht ins Dunkel zu bringen.

Erste Nachricht

Die erste Nachricht betrifft den Rabbiner Moses Leibneckh, der am 25. September 1702 „aus gewissen Ursachen“ bereits entlassen ist. Die Judenschaft soll ihm aber über seine Bezahlung hinaus noch ein weiteres Quartal vergüten. Als Nachfolger wird 1703 der aus Polen stammende Rabbiner Moses Wassermann genannt. Von den hiesigen Juden ist er angenommen wegen „seines guten Verstands und Gelehrsamkeit“, jedoch hapert es bei der herrschaftlichen Zustimmung. Während die fürstliche Linie zustimme, zögerte man gräflicherseits. Es ging sogar das Gerücht, er sei wieder entlassen. Einflussreiche Frankfurter Juden verwendeten sich für ihn.

Allerdings gab es auch Uneinigkeit in der jüdischen Gemeinde. Eine Partei war dafür, dass er bleiben solle, die andere behauptete, er wäre „kassiert“. Es kam zu lauthalsen Auseinandersetzungen. Der Aktenvorgang ist unvollständig, so dass nicht ersichtlich wird, ob Wassermann Rabbiner wurde oder nicht.

Aus einer Notiz von 1715 erfährt man, dass am 2. Mai 1712 ein neuer Rabbiner angenommen worden war; der Name wird nicht genannt. Drei Jahre später war man mit seiner Bezahlung im Rückstand. Verantwortlich gemacht wurde dafür eine „zusammen gerottete Juden-Bande, benantlich des Stadeckers Weib, Jacob David, Jud Joseph und Jud Lößer“. Die Regierung legte ihnen deshalb die extrem hohe Strafe von 50 Reichstalern auf.

Der Rabbiner scheint entlassen worden zu sein, blieb jedoch sitzen und installierte sogar eine Garküche. Die jüdische Gemeinde beschwerte sich mehrfach über den „gottlosen Mann“. Die Lage eskalierte im Frühjahr 1717, nachdem der Rabbiner am Sabbat, den 20. März, eine ungeheuerliche Lästerpredigt gehalten hatte. Gegen die, die ihm seinen Lohn vorenthielten, fluchte er grausam unter Bezug auf 3. Buch Moses, 6. Kap. Vers. 1. Die bei der Regierungskanzlei eingereichte Beschwerdeschrift warf ihm zudem vor, Almosengelder unterschlagen und Neujahrsgelder einbehalten zu haben. Er sei verantwortlich für viele Zänkereien und Schlägereien unter den Juden. Dem Stadecker habe er seine Silberzier von den Zehn Geboten verdorben, seinen Stuhl zerstört und ein daran befindliches Brett mit Versen aus der heiligen Schrift mit dem Beil zerhauen. Wegen der vielen, von ihm verursachten Exzesse beantragte man, diesen „rachgierigen Zänker“ fortzuschaffen.

Der von Leopold Löwenstein für 1728 bis 1735 erwähnte Rabbiner Reischertaucht bereits 1726 auf, jedoch mit dem abweichenden Namen Ephraim Hirschel. Er hatte Streitigkeiten über die Almosengelder beigelegt und die Einsetzung von jährlich wechselnden zwei Almosenpflegern durchgesetzt. Man hört bei diesem Anlass, dass es, wie schon früher, zwei widrige Parteien innerhalb der Wertheimer Juden gab.

Schon im Jahr darauf, 1727, beklagte sich Hirschel über schwere persönliche Anfeindungen. Durch Verfolgung von zwei Söhnen der Witwe Fälcklein sei er seines Lebens nicht mehr sicher. Diese hätten auch „eine große Zäncke“ in der Schule (Synagoge) angestellt, sogar Stühle und Bänke abgebrochen, in den Schulhof gestellt und Fensterscheiben eingeschlagen.

Ephraim Hirschel scheint vielfach länger verreist gewesen zu sein. So beklagten sich 1730 die Landjuden der Grafschaft aus Dertingen, Urphar, Kreuzwertheim, Remlingen und Wenkheim, dass sie ihn seit anderthalb bis zwei Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Er versprach, „nimmer (zu) verreiysen, auch keine vier Wochen mehr“, worauf die Landjuden sich für Fortdauer seiner Anstellung aussprachen.

Vorwürfe erhoben

1742 ist Rabbiner Abraham hier nachzuweisen; sein Zweitname wird nicht genannt. Gegen ihn erhoben mehrere Juden Vorwürfe. Vor allem Wolf Freudenberger klagte, dass ihm wegen angeblicher Zahlungsrückstände der Rabbiner mehrere Tage Exekution, also einen Soldaten, ins Haus gelegt habe. Dies sei allerdings ein nur der Herrschaft zustehendes Vorrecht. Löw Friedberger beschwerte sich ebenfalls über Drangsal seitens des Rabbiners, der ihn nicht von der „schwarzen Tafel“ in der Synagoge tilgen lassen wolle, obwohl ein gräfliches Dekret dies angeordnet habe. Im Mai 1742 verglichen sich jüdische Abgeordnete mit dem Rabbiner, dass ihm binnen acht Tagen noch restliche 25 Reichstaler ausgezahlt werden sollen, worauf er „seinen Abschied nehmen und von hier weggehen solle“.

Nach längerer Pause scheint eine undatierte umfangreiche Klageschrift des Stadt- und Landrabbiners Michael Isaak in die 1760er Jahre zu gehören. Auffallend ist das gebrochene Deutsch, mit dem er in 13 Beschwerdepunkten über seine boshaften und sündigen Juden klagt. Vermutlich stammte er aus dem Osten. Er sah sich mit vielen Prozessen bedrängt und so isoliert, „ja würcklich als wie ein Einsiedler“ in seinem Haus: Das Gebet in der Synagoge, zu dem allemal mindestens zehn Personen anwesend sein müssen, kann er kaum verrichten, denn „einer kommt zu 7 Uhr, einer in 8 Uhr“. Viele bleiben schlafen, weil sie in den Nächten „ihren bösen Complot“ vorbereiten, um gegen den Rabbiner oder andere ehrliche Leute vorzugehen. Dies sei auch bei allen seinen Vorgängern der Fall gewesen. Schier unglaublich klingt, seine Widersacher hätten die Torah und Messingleuchter „aus der Synagog getragen und verkauft in Höchberg“.

Michael Isaak, der von der Stadt keine Hilfe erwarten konnte, weil angeblich Stadtamtmann, Stadtschreiber und Registrator bestochen seien, sah auch auf höchster Ebene kaum Chancen. Denn aufseiten der fürstlichen Linie gelte Jude Gabriel beim Präsidenten – gemeint ist der allmächtige Präsident von Hinckeldey – alles. Schmuel Stadecker behaupte dasselbe vom Grafen Carl Ludwig, und „der Salomon sagt, wann er kommt zu gnädigsten Herrn Graf Wilhelm Heinrich, ist alles gerichtet“. So setzte er seine einzige Hoffnung auf die mit Räten besetzten Regierungen. Wie in den meisten Fällen ist der Aktenvorgang aber unvollständig und lässt das Ende offen.

Rabbiner Michael Isaak, der zuvor in Öttingen und Weikersheim tätig gewesen war, ist am 6. Dezember 1766 noch in Wertheim. Wenn er unter anderem schreibt, dass er auch im Hochwasser großen Schaden hatte, so ist dies auf die Flut von 1764 zu beziehen. Er konnte damals sein Haus nicht mehr bewohnen und musste nacheinander bei zwei Bäckern Zuflucht suchen.

Einen schweren Stand hatte zunächst auch der 1771 von der hiesigen Judenschaft als Rabbiner angenommene Samuel Hirsch, der aus Braunsbach kam. Dass er sich gleich anfangs eine regierungsseitige Bestätigung seines Aufnahmebriefs sichern wollte, wurde von den Juden als eine Neuerung einhellig abgelehnt. Samuel Hirsch ließ jedoch nicht locker und wiederholte im Sommer 1775 seinen Antrag: „Er wolle von der hiesigen Judenschaft nicht bloß als ihr Knecht und Sclav angesehen, sondern auch als ein in herrschaftl, Pflichten stehender Diener erkannt u., wie es aller Orten gebräuchlich, davor geachtet werden“. Am 13. Juni 1775 erhielt er die Konfirmation als Landrabbiner. Dies festigte seine Stellung erheblich.

Im Aufnahmebrief von 1771 waren alle seine nach jüdischem Zeremoniell vorkommenden Aufgaben aufgeführt, ebenso die von ihm jeweils zu erhebenden Gebühren. Die Liste war lang und ging bis herunter zum Viehschlachten: „Wenn es ein großes Stück ist, bekommt er in Wertheim den fetten Darm und einen Fuß, oder statt des ersten das Herzschmalz, worin er die Wahl hat.“ Für Auswärtsschlachtung im Umkreis bis auf eine Stunde erhält er dazu zehn Kreuzer, ausgenommen den Gang nach Kreuzwertheim, wo nichts bezahlt wird. Für Kleinvieh zu schlachten standen ihm zwei Kreuzer zu. Sein jährliches Gehalt war mit 60 Gulden spärlich, auch noch, als es später auf 80 Gulden erhöht wurde.

So bemühte er sich 1789, auch für die fürstlich privaten Herrschaften Heubach, Habitzheim, Rosenberg sowie Breuberg als Landrabbiner bestätigt zu werden. Dies ist am 29. Januar 1790 vom Fürsten bewilligt worden. Ein Gleiches beantragte Samuel Hirsch Anfang 1803 für die gemäß Reichsdeputationshauptschluss von beiden Linien Löwenstein „akquirierten Lande“, vornehmlich für die Ämter Wörth und Rothenfels, wo Juden auch in Trennfurt, Karbach und Greußenheim wohnten. Diese wurden daraufhin angehalten, pro Haushalt jährlich 30 Kreuzer an den Rabbiner zu zahlen und ihn als erste Instanz in jüdischen Polizei-Sachen anzuerkennen.

Gedicht für die Landesherrschaft

Offensichtlich als Dank für die Unterstützung durch die Regenten verfasste Rabbiner Samuel Hirsch ein besonderes Gebet „für die hohe Landesherrschaft vor dem Beschluß des Versöhnungs-Festes“. 1799 konnte er den Bau der letzten Wertheimer Synagoge einweihen. Die Autorität, die ihm aufgrund seiner jahrzehntelangen Bemühungen zugewachsen war, hat zu diesem Ereignis sicherlich beigetragen. Durch die 1806 einsetzende, durch Napoleon veranlasste Neubildung der Länder begann sich freilich der Einflussbereich von Samuel Hirsch bald zu verringern. So wies 1808 Hessen die im Breubergischen wohnenden Juden an, sich fortan an den Rabbiner in Darmstadt zu halten. Auch die Fechenbacher und Eschauer Juden wurden ihm entzogen.

Weitere Veränderungen zu erleben, blieb ihm erspart. Samuel Hirsch, der bei der 1809 im Großherzogtum Baden verfügten Einführung von Familiennamen für Juden den Namen Adler angenommen hatte, starb nach 40-jähriger Tätigkeit am 6. Dezember 1811 im Alter von 73 Jahren. Seine Witwe Genentle, Tochter des Joel Bessel in Fürth, sollte ihn ein Vierteljahrhundert überleben. Am 30. November 1836 ist sie im Alter von 102 Jahren gestorben.