Wertheimer Publikum im Wechselbad der Gefühle

Wertheim. War es ein Krimi? Eine Gesellschaftskritik? Ein groteskes Lustspiel? Eine Liebesgeschichte? Es war irgendwie von allem etwas und auf jeden Fall ein gelungener Theaterabend. Die Badische Landesbühne spielte am Dienstag in der Aula Alte Steige „Masken“ von Claude Chabrol, der als „französischer Hitchcock“ gilt.

Die gelungene Inszenierung, die unter anderem von der Fantasie der von Kerstin Oelker verantworteten Kostüme lebte, bedeutet für die Wertheimer zwei Abschiede: Nicht nur der langjährige Intendant Carsten Ramm, der auch dieses Mal inszenierte, geht in Rente, sondern auch Rene Laier. Dieser glänzte in der Hauptrolle des Christian Legagneur.

Die Aufführung begann vergnüglich mit drei tanzenden Seniorenpaaren, wozu die Schauspieler in übergroße Masken schlüpften. Sie stellten Teilnehmer der Show „Glück für alle“ dar, die Legagneur als immer verständnisvollen Gastgeber präsentierte.

An dieser Stelle spielte – wie immer wieder im Stück – die in der Mitte der Bühne stehende Projektionswand eine wichtige Rolle. Schnell bekommt der medienaffine Besucher von heute den Verdacht, dass es hier mehr um Schein als um echte Gefühle und Empathie geht. Der Verdacht sollte sich bald darauf bestätigen.

Denn in seinem Landhaus agiert der Hausherr ganz anders. Hierhin lädt er den Schriftsteller Roland Wolf (Thilo Langer) ein, der seine Autobiografie schreiben soll. Durch die in Schwarz-Weiß auf die Projektionswand geworfene Szene ahnt man schnell, dass dieser ganz andere Absichten hat. Immer häufiger beginnt er nach einer Madeleine zu fragen. Doch die Hausangestellten (Lydia Fuchs und Stefan Holm) sowie die Legagneur treu ergebene Sekretärin (Evelyn Nagel) mauern. Und dann gibt es noch das Patenkind des Showmasters: Die junge Catherine (Nadine Pape), die er nach dem Unfalltod der Eltern im Alter von fünf Jahren bei sich aufnahm. Diese ist krank, sodass der Onkel sie besonders liebevoll umsorgt.

Soweit der Schein. Dass Komödie jenseits der Realität gespielt wird, in der Legagneur Regie führt, zeigt sich beim Abendessen im Barock-Stil. Und auch die körperliche Schwäche des jungen Mädchens kommt Roland allmählich verdächtig vor. Außerdem verlieben er und die junge Frau sich ineinander.

Immer stärker drängt sich für den Zuschauer die Frage in den Vordergrund, was mit Madeleine passiert ist. Dabei wird schnell klar: nichts Gutes. Als Roland noch herausfindet, dass das so umsorgte Patenkind vor allem als Geldgeber dient – hat sie doch nach dem Tod ihrer Eltern ein Vermögen geerbt – ahnt er, dass Catherine in Lebensgefahr schwebt, und gibt seine Deckung auf: Er ist der Bruder der gesuchten Madeleine.

Diese kam als Catherines Freundin auf das Landgut und versuchte, diese von den bösen Absichten ihres Onkels zu überzeugen. Doch Catherine glaubte ihr nicht. Dennoch musste Madeleine – angeblich auf die Seychellen abgereist – als Gefahr für das Scheingebilde verschwinden. Doch diesmal glaubt Catherine Roland – und läuft damit Gefahr, in der Schrottpresse zu enden. Im letzten Moment kann Roland sie retten und gemeinsam bringen sie – natürlich mitten in der Sendung – den Liebling der Nation zu Fall.

Für den Zuschauer bedeutete das zweistündige Stück ein Wechselbad der Gefühle – zwischen Lachen und Traurigkeit, zwischen Anspannung und Entspannung, etwa beim Geplänkel über das Tennismatch der beiden Kontrahenten. Es war ein vergnüglicher Theaterabend, der die Frage hinterlässt, wie sehr wir bereit sind, hinter die Fassade der Menschen zu schauen, die wir in einer Rolle erleben. Und der die Hoffnung schürt, dass Laier auch als Pensionär hin und wieder noch eine Rolle wahrnimmt und dem Wertheimer Publikum damit erhalten bleibt.