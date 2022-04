Wertheimer Promifriseur Thomas Wettengel: „Meine Schere habe ich immer dabei”

Wenn Thomas Wettengel seinen Salon in der Lindenstraße an diesem Samstagmorgen aufschließt, dann macht er das zum letzten Mal. Der Starfriseur geht in Rente. Am Mittwoch feierte das „Wertheimer Urgestein“ seinen 74. Geburtstag. Nun will er Kamm und Schere im übertragenen Sinn beiseitelegen. „Egal wohin ich reise, meine Schere werde ich auch weiter immer mit dabei haben“, sagt Wettengel

