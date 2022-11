Wertheimer Orthopäde Ludwig Braun geehrt

Wertheim. Die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg zeichnete am Mittwoch den Wertheimer Orthopäden Dr. Ludwig Braun mit der Hans-Neuffer-Plakette aus.

Der Präsident der Bezirksärztekammer, Klaus Baier, würdigte das langjährige Engagement von Ludwig Braun für die Bezirks- und Landesärztekammer unter anderem als früheres Vorstandsmitglied der Bezirksärztekammer und hob insbesondere das von Braun eingeführte und langjährig betreute Interventionsprogramm für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte hervor. Die Verleihung erfolgte anlässlich der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer in Stuttgart.

Die Hans-Neuffer-Plakette, die als höchste Auszeichnung der Kammer gilt, wurde durch den Vorstand der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg im Jahr 1970 mit dem Wunsch gestiftet, hiermit in stetem Gedenken an das Lebenswerk und das Wirken von Professor Hans Neuffer in Würdigung seiner hohen Verdienste um den Wiederaufbau der ärztlichen Standesorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg und das Ansehen des ärztlichen Berufsstandes in der Öffentlichkeit zu erinnern.

Sie wurde bisher nur an 24 Persönlichkeiten verliehen. Der vielfach geehrte Neuffer (1892 bis 1968) war Arzt und Theologe, von 1947 bis 1955 Präsident der Bezirksärztekammer, von 1955 bis 1958 Präsident der Landesärztekammer und von 1949 bis 1959 Präsident, dann Ehrenpräsident der Bundesärztekammer. Sein prominentester Patient war Theodor Heuss, der erste Bundespräsident.