Wertheimer nehmen mit Asccona an Olympa-Rallye teil

Wertheim. Die Teilnahme an Oldtimerrallyes sind das große Hobby von Franz Roth und seinem Sohn Thomas. Unter anderem nahmen die beiden von 2017 bis 2019 an der berühmten Winter-Rallye „Histo Monte“ teil, die von Deutschland nach Monte Carlo führt. Einmal holten sie dabei den Sieg nach Wertheim, die beiden anderen Male waren sie unter den ersten zehn Teams der Wertung. Am heutigen Montag, 8. August werden der 72-jährige Kfz-Mechatroniker und der 42-jährige Elektromeister am Revival der legendären Olympia Rallye von 1972 teilnehmen.

Beim Original vor 50 Jahren ging es mit nur einer Übernachtung 3400 Kilometer von Kiel nach München. Mit der Rally begann damals die Karriere eines der größten Rallye-Fahrer: Walter Röhrl, heißt es in der Beschreibung des Rennens.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jumelage Städtepartnerschaften „Zement für den europäischen Zusammenhalt“ Mehr erfahren