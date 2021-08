Wertheimer Minigolf-Team macht beim Pokalturnier „Wertheimer Kanne” den zweiten Platz

Wertheim. Beim Pokalturnier „Wertheimer Kanne“, welches jedes Jahr auf der Miniaturgolfanlage in Wertheim stattfindet, wurden jüngst über vier Runden sowohl in einer Kategoriewertung als auch in einer Mannschaftswertung die Sieger ermittelt. Der Sieger der Tageswertung erhielt zudem die silberne „Wertheimer Kanne“ als Preis.

Diese Tageswertung gewann der für die TG Höchberg spielende Ole Riewe mit 92 Schlägen. Mit diesem Ergebnis konnte Riewe natürlich auch bei den Herren den Sieg einfahren. Die weiteren Sieger ihrer Kategorien waren Lena Mathes (Schüler weiblich), Nico Mathes (Jugend männlich), Andrea Limpius (Seniorinnen I), Martina Huhn (Seniorinnen weiblich II) und Stefan Bredel (Senioren I). Auch die Minigolfer aus Wertheim konnten wieder Erfolge feiern. So ist zum Beispiel der zweite Platz von Martin Halscheidt (95 Schläge) bei den Senioren I zu nennen. Zudem konnte Willi Stellato (99 Schläge) bei den Senioren II gewinnen.

Besonders stolz sind die Wertheimer allerdings über ihre Leistung in der Mannschaftswertung. Dort konnte ein hervorragender zweiter Platz erzielt werden, und das Wertheimer Team musste sich lediglich dem in der zweiten Bundesliga spielenden BGC Heilbronn geschlagen geben. Der dritte Platz ging an die Minigolfer von der TG Höchberg. Der MGC Wertheim blickt auf ein erfolgreiches Turnier zurück, an dem aller 40 Minigolfspieler teilgenommen haben.