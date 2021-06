Wertheimer Michaelismesse erneut abgesagt

Wertheim. Auch in diesem Jahr wird es wegen der Pandemie keine Michaelismesse in Wertheim geben. Wie Bürgermeister Wolfgang Stein am Montagabend im Gemeinderat bekanntgab, habe sich der Messe-Ausschuss bei einer nichtöffentlichen Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig für Absage entschieden.

AdUnit urban-intext1

Demnach werde es auch keine „Messe light“ an der Main-Tauber-Halle geben. Vielmehr soll wie im vergangenen Jahr beim „Herbstvergnügen“ auf dem Main-Vorplatz eine kleinere Veranstaltung mit eher weniger Fahrgeschäften und Ständen stattfinden. Stein verwies darauf, dass auch in den umliegenden Städten der Region die Jahrmärkte bereits abgesagt wurden. wei