Wertheimer Kinder testen Apps

Wertheim. Digitale Spielmöglichkeiten, die bei Kindern besonders ankommen, werden jedes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Deutschen Kindersoftwarepreis „Tommi“ ausgezeichnet. Dabei fungieren rund 4000 Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als Spiele-Tester. Wichtiger Partner der Aktion sind die öffentlichen Bibliotheken, die alle zum Mitmachen aufgerufen wurden. Erstmals ist in diesem Jahr die Stadtbücherei Wertheim im Bereich „Schnupper-Tommi“ mit von der Partie. Dabei bewerten Kinder zehn Apps, die zuvor eine Fachjury des Wettbewerbs ausgewählt hat.

Als Partner für die Aktion konnte die Stadtbücherei die beiden vierten Klassen der Grundschule Bestenheid gewinnen. Am Montag schlüpften die Mädchen und Jungen der 4b in die wichtige Rolle der Tester, an diesem Mittwoch übernimmt die 4a diese Aufgabe.

Heute sei es Zeit, dass man sich auch als Bibliothek Onlinespielen öffnet, begründete Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei, die Teilnahme an der Aktion. Spiele die in die Ausleihe aufgenommen werden, müssten einen gewissen Anspruch erfüllen, Kindern Spaß machen und gleichzeitig deren Soft Skills fördern.“

Kritische Auseinandersetzung

„Medien und die kritische Auseinandersetzung damit sind wichtig im Leben“, betonte Schulleiterin Melanie Matuszewski. Wegen der Altersgrenzen für die zu bewertenden Apps wurden die rund 40 Viertklässler auserkoren. Wie Vanessa Blesing, Klassenlehrerin der 4b, erklärte, kommen während der Lernzeit in ihrer Schule die „Anton“-App, „Antolin“ und einige andere Lernspiele zum Einsatz. Man wisse aber, dass viele der Kinder gerne zu Hause mit Apps spielen – nicht immer mit positiven Auswirkungen. „Wir merken, wenn die Kinder am Wochenende bei Regen viel damit spielten. Dann sind sie am Montag unkonzentriert.“

Sie spiele selbst gerne mit Apps, bekannte Blesing, aber nicht lange am Stück und nicht täglich. Dabei möge sie Strategiespiele und anspruchsvolle Rätsel am liebsten. „Ich bin stolz auf mich, dass ich deren Lösung nicht google.“ Sie probiere auch bei Schülern beliebte Spiele aus, um mitreden zu können.

Den Test-Vormittag starteten Schmitz und Fabian Künzig von der Bücherei sowie die Kinder mit einem Workshop zu App-Spielen und deren Gefahren. Nach den umfassenden Aufzählungen der Mädchen und Jungen, welche Spiele sie mögen, stellte Schmitz fest: „Wir haben lauter Profis vor uns sitzen.“ Seit sie sich selbst mit dem Thema beschäftige, verstehe sie, dass es schwer ist, das Tablet wieder aus der Hand zu legen, wenn man ein spannendes Spiel gefunden hat.

Künzig ging einleitend auf die für Apps geltenden Altersfreigaben und -empfehlungen ein. „Was ihr letztlich spielen dürft, entscheiden eure Eltern“, erklärte er den Testerinnen und Testern. Besprochen wurden auch mögliche Inhalte, die Angst machen können. Auch das Thema Spiel- und Glücksspielsucht wurde aufgegriffen.

Hätten Kinder das Gefühl, in ihrem Leben drehe sich alles nur noch um die Spiele, sollten sie mit Lehrern oder Eltern darüber reden, so Schmitz. „Achtet auf Euch, was das Spiel mit Euch macht“, riet sie den Viertklässlern.

Wie die meisten Kinder sagten, seien in ihren Familien die Spielzeiten geregelt, teilweise auch in Abhängigkeit von der Schulleistung. Zum Abschluss des Workshops lernten die Kids, wie sie die Apps ausführlich bewerten können. Dabei waren auch die eigens dafür entwickelten Bewertungsbögen hilfreich. Die zehn Apps wurden im Anschluss in Zweier- oder Dreierteams getestet und „benotet“. Pro App standen jeweils zehn Minuten für den Test und das Notieren der Bewertung zur Verfügung.

Genaue Bewertungen

Die Kinder nahmen ihre Aufgabe sehr ernst und sparten auch nicht mit Kritik. Zu den Testern gehörten unter anderem die zehnjährigen Jakub und Yosef, die beide Onlinespiele mögen. Als erstes Testen sie am Montag die App „EZRA“ des Landesverbands Kinder- und Jugendfilm Berlin. Laut der „Tommi“-Fachjury, geht es dabei um die Teilhabe an der politischen Diskussion, die spielerisch vermittelt wird. „Man muss in der App Sachen suchen und Rätsel lösen“, beschrieben die Jungs. Sie kam bei ihnen aber nicht so gut an. „Man muss da immer hin und her laufen, das hat uns nicht gefallen.“

Bei Quiz- und Rätsel-Apps wünschten sich die Kinder auch einen gewissen Anspruch. So fanden etwa Arthur und Jannis (beide neun Jahre) zur App „Fiete Brainbox“ langweilig. Das sei eher was für Kindergartenkinder, meinten sie. Für Ihr Favorit war die „Kreative App für die Schule – Bundle“, die einen Einstieg in Grafikprogramme ermöglicht. Man könne mit ihr „viel machen“, Muster zeichnen und langziehen, lobten die Jungen.

Begeisterungsrufe und Lobeshymnen waren beispielsweise bei „Willi und die Wunderkröte“ zu hören. Hierbei begeisterte nicht nur das „Jump and Run“, sondern auch Zeichnungen und Farbgestaltung.

Am Ende des Vormittags standen die drei Sieger-Apps der 4b fest. Dies waren „Willi und die Wunderkröte“, „Exit – Der Fluch von Ophir“ und „Urban Riders.“ Bei „Exit“ sind im Stil eines „Exitraums“ Rätsel zu lösen und einen Vermissten zu finden. „Urban Riders“ ist ein Radrennspiel, bei dem die Spieler in die Rolle von Fahrradkurieren schlüpfen.

Schmitz war am Ende des Vormittags voller Lob für den Einsatz der begeisterten Kinder. Alle erhielten eine Urkunde des „Tommi“-Preises. Außerdem werden unter allen etwa 4000 Testern Plätze für die Preisverleihung von Tommi verlost, die live auf KIKA, dem Fernsehkanal von ARD und ZDF für Kinder und Jugendliche, übertrage wird.

Die Stadtbücherei Wertheim möchte auch nächstes Jahr in der „Tommi“-Jury dabei sein. Die zehn Apps, die diesmal getestet wurden, können zukünftig auch in der Stadtbücherei gespielt werden.