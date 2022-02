Wertheimer Jungmusiker ergattern ersten und zweiten Preis in der Kategorie Percussion

Wertheim. Die Wertheimer Musikschule hat ihre Erfolgsbilanz beim 59. Regionalwettbewerb Jugend musiziert nochmals verbessert. Am Sonntag absolvierten in Neckarsulm zwei Schüler aus der Klasse von Kurt Sitterli ihre Auftritte in der Kategorie Percussion solo und holten jeweils Preise.

Gleich bei seiner ersten Teilnahme erspielte sich Christoph Klomp in der Altersklasse 4 mit 21 Punkten einen ersten Preis. In der Altersgruppe 3 durfte sich Zeno Weiß über 20 Punkte und einen zweiten Preis freuen.

Zahlreiche Erfolge

Der Wettbewerb in den weiteren Kategorien war am Wochenende zuvor in Schwäbisch Hall ausgetragen worden und wurde zum Preisregen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wertheim. Die Bilanz der Wertheimer Musikschule könnte insgesamt kaum besser sein: Von 20 Schülerinnen und Schülern, die sich der Jury stellten, bekamen 19 einen ersten Preis zugesprochen, sechs von ihnen erreichten den Landeswettbewerb, davon eine Schülerin aus Bayern mit einer direkten Weiterleitung.

Alle 19 ersten Preisträgerinnen und Preisträger aus Wertheim wurden eingeladen, beim Preisträgerkonzert der Sparkassen Stiftung am 2. Mai um 18 Uhr in der Tauberphilharmonie in Weikersheim zu spielen. stv