Wertheimer Gymnasiast Felix Diehm holte sich Sieg auf Schulebene

Wertheim. Felix Diehm von der 8 b des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hat an Deutschlands größtem Geografiewettbewerb teilgenommen – und den Sieg auf Schulebene erlangt. Damit hat er sich ein Platz im großen Finale von „Diercke Wissen“ am 16. Juni in Braunschweig gesichert. Dort werden die besten Geografieschüler gegeneinander antreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bevor der Schulsieger festgestellt wurde, fand der Geografiewettbewerb in der Unter- und Mittelstufe statt. In der Unterstufe setzte sich Konstantin Kettner (6 b) gegen Theo Kern (6 a) und Tom Kieslich (6 c) durch. Felix Diehm erhielt im Wettbewerb der Mittelstufe die meisten Punkte und übertraf Moritz Maischein (8 b) und Maxim Ilnitski (8 c). Allen Siegern überreichte Geografielehrer Markus Rohe einen Buchpreis. dbg