Wertheimer Grafschaftsmuseum zeigt Bauwerke im Kleinformat

Wertheim. Das Grafschaftsmuseum bietet in den nächsten Wochen spannende Einblicke in historische Bauten an. Die Führungen finden anhand detailgetreuer Nachbauten in verkleinertem Maßstab statt. Ludwig Weiser hat sie in jahrelanger Arbeit gefertigt und erläutert anhand der kunstfertigen Modelle Aufbau und Funktion der Bauwerke.

Die Führung durch den „schiefen Turm von Wertheim“ und den geheimnisvollen Treppenturm im Grafschaftsmuseum en miniature findet am Sonntag, 26. Februar, um 14.30 und um 16 Uhr statt. Der Spitze Turm und der Turm mit Doppelwendeltreppe sind nicht öffentlich zugänglich. Mit seinen detailgetreuen Nachbauten im Maßstab 1:50 gibt Ludwig Weiser interessante und überraschende Einblicke in die Baugeschichte, den Aufbau und die Funktion dieser beiden markanten Bauwerke in der Innenstadt.

Die Burgen Freudenberg und Stadtprozelten en miniature macht das Museum am Sonntag, 19. März, und am Sonntag, 2. April, jeweils um 14.30 und 16 Uhr erlebbar. Schon vor der offiziellen Eröffnung der neuen Burgabteilung stellt Weiser seine Modelle im Maßstab 1:150 vor. Beide Burgen aus dem zwölften Jahrhundert waren zeitweise im Besitz der Wertheimer Grafen. Die Besucherinnen und Besucher erfahren Spannendes über den Aufbau, wesentliche Gebäudeteile und Wehrfähigkeit der Burganlagen.

Die Führungen dauern jeweils etwa 45 Minuten. Es wird Eintritt erhoben. Anmeldung unter Telefon 09342/301-512 oder E-Mail an grafschaftsmuseum-friedel@t-online.de. stv