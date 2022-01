Wertheimer Glasmuseum macht sich fit für die Zukunft

Wertheim. Dank einer umfangreichen Förderung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie des Deutschen Verbandes für Archäologie gestaltet sich das Glasmuseum Wertheim komplett neu: mehr Multimedia, mehr Barrierefreiheit, mehr Interaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für das Glasmuseum ist das der Schritt zum Museum der Zukunft: Mit beeindruckenden Erklärfilmen an Multimedia-Stationen und einer pandemiegerechten, modern gestalteten Besucherführung“, erklärt Museumsdirektorin Marianne Tazlari und gibt schon einen Vorgeschmack. „Online sind bereits erste Ergebnisse live. Unsere Ausstellung, die durch die 3000-jährige Geschichte des Werkstoffs Glas führt, ist dort als Audio-Guide zu hören – auf Deutsch und Englisch“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Unter der Adresse www.glasmuseum-wertheim.de/category/audioguide/ finden Webseiten-Besuchende 52 Ausstellungsstücke zum Thema Glas in Wort, Bild und Audio: Von A wie Alembik, einem Alchemisten-Arbeitsgerät, bis Z wie Zahnersatz aus Glaskeramik. Ein Video-Rundgang sei bereits in Planung, um das Glasmuseum auch rein digital mit möglichst vielen Sinnen erleben zu können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Außerdem ist die Webseite komplett zweisprachig – in Vorbereitung auf die hoffentlich wiederkehrenden meist englischsprachigen Schiffstouristen“, so Tazlari. . Der Social-Media-Auftritt steht ganz im Zeichen des diesjährigen „Internationalen Jahr des Glases“, ausgerufen durch die Unesco. Jede Woche gibt es einen Fakt über Glas, den die meisten Glas-Interessierten noch nicht kannten.

Aber nicht nur online bewegt sich gerade viel. Hinter den für die Öffentlichkeit verschlossenen Museumstüren bekleben Mitarbeitende einer Werbeagentur Vitrinen mit Herzen, folieren Wände mit Infografiken, Texten oder Fotos. Sie installieren interaktive Wissenswände mit Bildschirmen, Spielstationen für Kinder sowie einen Kristallklang-Aufbau: „Glas ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch gut anzuhören. Therapeuten setzen den Kristall-Klang zur Unterstützung der Heilung ein“, weiß Barbara Benz, wissenschaftliche Leiterin des Hauses.

Bewegtbilder gewinnen im neuen Ausstellungsaufbau eine zentrale Rolle. Auf 15 Monitoren laufen künftig vor den wichtigsten Glas-Highlights Erklärfilme auf Deutsch und Englisch – mit Video-Einblicken, die extra für das Glasmuseum Wertheim produziert wurden. Von wertigen Detail-Ansichten über Drohnen-Aufnahmen bis hin zu Einblicken in glasproduzierende Unternehmen reicht das breite Spektrum.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Teil des pandemiebedingten Neustarts des Glasmuseums ist eine neue Besuchersteuerung unter dem Motto „Folge dem Herz / Follow the heart“. „Sie signalisiert den Besuchern symbolisch und optisch den Facettenreichtum des Werkstoffs Glas und dass uns die Gesundheit der Besuchenden am Herzen liegt“, erklärt Tazlari. Am Boden und den Vitrinen angebrachte Herzen und Linien führen Besucher im sicheren Zwei-Meter-Abstand zu den Highlights des Werkstoffes Glas.

Im Eingangsbereich findet sich die große Wertheim-Wand. Sie zeigt die beeindruckende Geschichte Wertheims als zweitgrößtes Industrieglas-Zentrum Deutschlands und bietet einen Einblick in die glasverarbeitenden Betriebe der Zwei-Flüsse-Stadt von damals und heute. Außerdem wird das Museum multimedial. Ein neuer Audioguide sowie ein QR-Code-Guide für das Smartphone führen die Interessierten ab der Wiedereröffnung durch die Ausstellung. Letzterer funktioniert mit jedem Smartphone: Einfach Code scannen und Text, Bild sowie Audio-Inhalte zum entsprechenden Ausstellungsstück genießen.

Ebenfalls digitalisiert ist der Museumshop. Auf der Webseite des Glasmuseums können Glas-Begeisterte aus der ganzen Welt Unikate aus Wertheim ordern – rund um die Uhr, mit wenigen Klicks. Dazu haben die Ehrenamtlichen viele Verkaufsobjekte im Mini-Fotostudio professionell abgelichtet und liebevoll beschrieben.

Derzeit arbeitet das Team auf eins hin: Die Wiedereröffnung des Glasmuseums am 9. April. Sie unterstützen die Werbeagentur beim Bekleben, wählen Ausstellungsstücke aus, stellen die Vitrinen und tüfteln an einer ganz neuen Museumsstation zum Thema Glasfaser.

Passend zum geplanten Glasfaser-Ausbau im Main-Tauber-Kreis erklärt das Museum in einem Film die Vorteile der Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung im Vergleich zum Kupferkabel, erläutert, was die Glasfaser-Technologie überhaupt ausmacht und wie sie entsteht: Vom Quarzsand zur Glasfaser bis zum Kabel, der Verlegungstechnik und dem Anschluss des Hauses an die Glasfaser-Internet-Verbindung.