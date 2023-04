Wertheimer Gericht verhängt Haftstrafe für Schlag mit Hammer

Wertheim. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung verurteilte das Amtsgericht Wertheim einen mehrfach vorbestraften Asylbewerber aus Nigeria zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten.

Nach Überzeugung von Staatsanwaltschaft und Richterin hatte der 29-Jährige im September 2022 in der Külsheimer Asylunterkunft einen 34-jährigen Landsmann mit einem 30 Zentimeter langen Hammer geschlagen und gesagt er könne dessen Mutter in Nigeria von dortigen Sekten/Banden töten lassen (wir berichteten bereits). Bei dem Angriff hat er zudem ein T-Shirt beschädigt.

Der Angeklagte, seit fünf Jahren in Deutschland, hat zwölf Einträge im Strafregister, beginnend mit einem Urteil des Amtsgerichts Lörrach wegen unerlaubter Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Weitere folgten etwa wegen Widerstands und Drogen. In Bad Mergentheim beleidigte und verletzte er einen Busfahrer, weil im Bus gefüllte Kaffeebecher nicht erlaubt sind und das Tragen einer Maske Vorschrift war.

Der Mann, Analphabet, arbeitslos und kaum Deutsch sprechend, bestritt im jetzigen Fall die Vorwürfe oder schwächte sie ab und gab seinem Landsmann die Schuld. Dieser habe ihm einen Zimmerschlüssel und 30 Euro nicht zurückgegeben.

Der Geschädigte kann etwas Deutsch, seine Aussage wurde aber von der Dolmetscherin für Englisch übersetzt. Er machte zum Schlüssel andere Angaben. Zwei Zeugen aus Guinea stützten die Aussage des Beschuldigten zum Schlüssel (übersetzt von einem Dolmetscher für Französisch). Damit untermauerte der Pflichtverteidiger seinen Antrag auf Freispruch. Keine dritte Person sei bei der Auseinandersetzung dabei gewesen. Der Geschädigte habe zum Schlüssel falsche Angaben gemacht, seine Vorwürfe seien unglaubhaft. Die Richterin war angesichts der Verletzung überzeugt, dass der Angriff stattfand. Das mit dem Schlüssel sei eine andere Geschichte, hier als „Nebelbombe“ eingesetzt.

Wie die Vernehmung des einen Zeugen aus Guinea ergab, hielt sich der Angeklagte öfter über Nacht bei seiner Frau auf. Den Schlüssel seines Zimmers ließ er zurück. Darin wohnten „Freunde“ anderer Bewohner als Gast. Auf die Frage der Richterin, ob das erlaubt sei, kam nur eine Armbewegung. goe