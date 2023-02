Wertheimer Gericht spricht einen Angeklagten frei

Wertheim. Wie sehr die Justiz auf eindeutige Zeugenaussagen angewiesen ist, zeigte sich jetzt beim Amtsgericht Wertheim in einer Verhandlung wegen gefährlicher und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Ein Zeuge wollte plötzlich keine Angaben machen. Die anderen konnten aufgrund der Verhältnisse am Tatort den Täter nicht einwandfrei identifizieren.

Nach vier Stunden (mit Pausen) machte die Staatsanwaltschaft das Angebot, das Verfahren gegen drei Angeklagte unter Auflagen vorläufig einzustellen. Die Pflichtverteidiger und die Richterin stimmten zu. Gegen den vierten Angeklagten erging Freispruch.

Verhandelt wurden Vorfälle an einem Sonntag im Juni 2021, kurz nach Mitternacht. Am Wertheimer Mainufer, nahe dem „Stadtstrand“, kam es zum Streit zwischen mehreren Schwarzafrikanern und einer größeren Gruppe türkischstämmiger Leute. Ein Afrikaner warf einem Mann der anderen Gruppe eine Flasche an den Kopf und verletzte diesen. Die Polizei nahm die Personalien auf und erteilte Platzverweis.

Auf dem Nachhauseweg trafen die Männer im Bereich des Bahnhofs auf einen türkischstämmigen Mann, der an einem Automaten Geld abheben wollte. Bei dem Vorfall am Main war er nicht dabei.

Er, seine Freundin und sein Freund wurden im Bereich Luisen-/Uihleinstraße mit „Schnapsfläschchen und Steinen beworfen, geschlagen und mit über den Kopf erhobenen, wurfbereiten Asphaltbrocken (von der Erneuerung der Fahrbahndecke) bedroht.

Die vier Angeklagten im Alter zwischen 24 und 28 Jahren aus Gambia und Guinea sind seit 2017 beziehungsweise 2018 in Deutschland. Zwei befinden sich in Ausbildung, der andere lebt nach der Beschäftigung bei einer Firma in Bestenheid von Sozialunterstützung. Der Vierte befindet sich wegen Drogendelikten in Strafhaft. In der Verhandlung bestritten sie die Vorwürfe im Wesentlichen.

Der 20-Jährige, der am Main die Flasche an den Kopf bekam, hatte jetzt als Zeuge „keine Erinnerung“ daran und wollte zum Vorfall nichts sagen. Bis vor Kurzem saß er in der Justizvollzugsanstalt in Adelsheim ein, wo der Angeklagte momentan in Haft ist.

Von den drei Personen, die beim Vorfall im Bereich des Bahnhofs dabei waren, zog einer als Zeuge den Vergleich „aggressiv wie Tiere“. Eine damals wachgewordene Anwohnerin aus der Uihleinstraße sprach von einer „Straßenschlacht“.

Da sie in der Nacht die Zeugen die Angreifer aber nicht genau erkennen konnten, gelang ihnen in der Verhandlung keine eindeutige Identifizierung, wer von den vor ihnen sitzenden Angeklagten was gemacht hatte. Auch konnten sie nicht sagen, ob alle vier oder nur drei „aktiv“ waren.

Bei dieser Beweislage bat die Amtsanwältin der Staatsanwaltschaft zum Rechtsgespräch. Durch das erzielte Ergebnis entgehen drei Beschuldigte der Verurteilung, werden aber trotzdem sanktioniert. Der Beschuldigte mit dem deutlichen Strafregister zahlt 1400 Euro Buße oder leistet 140 Stunden gemeinnützige Arbeit, die zwei anderen zahlen 700 Euro oder leisten 70 Stunden.

Beim vierten Angeklagten ging es nur um den Bahnhof-Fall. Die Aussagen zu seiner Beteiligung waren zu unterschiedlich. goe