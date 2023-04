Wertheimer Frauenverein war sehr aktiv

Wertheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Frauenvereins Wertheim wurde nun im Kulturhaus Bilanz gezogen.

Vorsitzende Heide Fahrenkrog-Keller, zeigte sich froh darüber, dass die verbliebenen Corona-Hygieneregeln die Umsetzung des Vereinsprogramms im zurückliegenden Jahr nicht weiter beeinflusst haben. In ihrem Rückblick ging sie auf die vielfältigen Veranstaltungen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Natur, Kunst, Wirtschaft, Musik, Politik und Soziales ein.

Wie es im Bericht der Vereinsverantwortlichen heißt, war ein Programmhöhepunkt die viel beachtete Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2022, die mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Wertheim und dem Verein „Frauen helfen Frauen“ aus Lauda vor dem Kulturhaus organisiert wurde. 115 rot lackierte Schuhe standen dabei für 115 Frauen, denen im Main-Tauber-Kreis 2021 Gewalt angetan wurde. Über das wichtige Thema der sinnvollen Brustkrebsfrüherkennung bei Frauen referierte Hebamme Emina Seibold. Julie Teicke über „veganes Leben“.

Die Frauen besichtigten außerdem die Firma Stiefelmayer-Contento, pflanzten unter Anleitung von Frank Teicke Bäume und lernten bei einer Weinbergführung allerhand über die Reben und Herausforderung der Trockenheit. In Frankfurt wurde auf Anregung von Elli Rempt an einem „Antifaschistischen Stadtrundgang“ teilgenommen. Beim Vortrag zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht und was nun?“ im Archiv in Bronnbach war der Verein Mitveranstalter.

Weiter standen Führungen im „Christian Schad Museum“ in Aschaffenburg, durch die Marc-Chagall- und die Niki-de-Saint-Phalle-Ausstellung in der Schirn in Frankfurt auf dem Programm. Neu im Programm war das Thema „Klassische Musik“. Begangen wurde außerdem der Internationale Frauentag mit dem 28. Wertheimer Frauenfest.

Um ein politisches Angebot des Vereins handelt es sich um den jetzt wieder regelmäßig stattfindenden Frauenstammtisch. Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im „Grapes“ in Wertheim geplant.