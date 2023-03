Wertheimer Fotofreunde nahmen vergessene Orte in den Fokus

Wertheim. Für den ersten Clubwettbewerb in diesem Jahr begaben sich die Fotofreunde Wertheim an vergessene Orte, sogenannte „Lost Places“. Hierzu wurden 40 Aufnahmen eingereicht. Florian Dümig errang den ersten Platz (Bild), Walter Hörnig, Helmut Lippert und Werner Scheuermann landeten auf dem zweiten Rang. Der dritte Platz ging an Walter Hörnig und Jürgen Schreck. Zum parallel ausgeschriebenen freien Thema lagen der Jury 45 Aufnahmen vor. Die drei ersten Plätze belegte Jürgen Schreck, wobei er sich den zweiten Platz mit Helmut Lippert teilte. Den umkämpften dritten Rang errangen neben Schreck und Helmut Lippert auch Walter Hörnig und Hubertus Heneka. In diesem Jahr wurde bei den Fotofreunden neu eingeführt, nach dem Wettbewerb die eingereichten Aufnahmen beim nächsten Clubabend zu besprechen. Dieser findet Donnerstag, 6. April, in den Clubräumen statt. Auch interessierte Gäste können teilnehmen. Bild: Florian Dümig

