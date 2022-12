Wertheimer Firma Zippe ehrt treue und wichtige Beschäftigte

Bestenheid. Gegen Ende des Jahres 2022 gab es bei der Wertheimer Firma Zippe in Bestenheid erneut Grund zur Freude. In einer Feierstunde mit anschließendem Essen wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für insgesamt 325 Jahre Zugehörigkeit zum Unternehmen geehrt. Geschäftsführer Dr. Philipp Zippe hielt eine lobende Ansprache und dankte allen Beschäftigten für ihre jahrzehntelange loyale und sehr wertvolle Arbeit.

Für zehn Jahre in der Firma wurden Alexander Pelczer und Alexander Lauerbach geehrt. 20 Jahre im Unternehmen sind Manuel Weber, Christian Semmler, Julia Freudenberger und Torsten Ullrich. 25 Jahre gehört Tobias Feil bereits zum Zippe-Team. 30 Jahre sind Andreas Roth, Antonio Cano, Thorsten Merkert und Wolfgang Eisenhauer im Unternehmen tätig.

Auf 35 Jahre kann Alexander Brimmer zurückblicken. Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, begann er seine Ausbildung am 1. August 1987 in der Schlosserei und betreute nach dieser zuerst kleinere Montagen. Seine ersten Großprojekte führten ihn als Baustellenleiter hauptsächlich ins Ausland, unter anderem nach Thailand, China, Südamerika und Südafrika. Seit seiner Weiterbildung zum Maschinenbautechniker arbeitet er seit Ende 2010 in der Zippe-Serviceabteilung. Durch sein großes Praxiswissen ist er wichtiger Ansprechpartner für Monteure, Kunden und Konstrukteure.

Auf 45 Jahre hat es Matthias Löber bei Zippe gebracht. Er startete bei dem Unternehmen 1977 mit einer Ausbildung zum Maschinenbauer. 1981 wechselte er in die Dreherei, die er seitdem leitet. Durch seine hohe Qualifikation ist er unentbehrlich, bildet Azubis aus und ist auch ein gefragter Ansprechpartner für die Konstrukteure, betonen die Verantwortlichen. Dr. Philipp Zippe würdigte allen Jubilare – auch im Namen der Familie Zippe und des Betriebsrats. „Ein tolles Team ist das Fundament einer jeden Firma. Zudem spricht die jahrzehntelange Firmenzugehörigkeit für unser gelungenes Miteinander und gutes Betriebsklima. Das wiederum ist eine der Voraussetzungen für eine hervorragende Arbeit für unsere weltweiten Kunden aus der Glasindustrie. Die Arbeit macht Spaß mit Ihnen zusammen.“, betonte er im Namen der Geschäftsleitung).