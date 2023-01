Wertheimer Firma SMT ehrt Oliver Dembetzki

Bestenheid. Oliver Dembetzki wurde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit beim Unternehmen SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co. KG geehrt.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, hatte er seinen ersten Arbeitstag als Energieelektroniker in der Fertigung am 7. Januar 1998. Seit 1999 ist er im Bereich Service tätig. Dort fungiert er als direkter Ansprechpartner an der Kundenhotline für sämtliche Kundenbelange.

„Oliver Dembetzki ist einer unserer zuverlässigsten Mitarbeiter, der auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann,“ betonte Geschäftsführer Dr. Christian Ulzhöfer: „Profunde, langjährig aufgebaute Kenntnisse der stets weiterentwickelten Maschinentypen, machen treue Mitarbeiter wie Oliver Dembetzki so wertvoll.“

Er gratulierte dem Jubilar und dankte ihm für die langjährige und gewissenhafte Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren.