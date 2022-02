Wertheimer Corona-Lenkungsstab: Noch keine Entspannung

Wertheim. Noch sind die Infektionszahlen hoch. Über 500 Menschen in Wertheim waren Stand Donnerstag quarantänepflichtig, wie es im Bericht des Corona-Lenkungsstabs der Stadtverwaltung heißt. Dennoch wächst bei den Gremiumsmitgliedern die Zuversicht, dass die Omikronwelle ihren Scheitel bald erreicht hat und dann abflaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der jüngsten Bund-Länder-Konferenz haben die Regierungschefs einen Stufenplan für schrittweise Lockerungen vereinbart. Die baden-württembergische Landesregierung wird vermutlich im Laufe der nächsten Woche von der jetzigen Alarmstufe I auf die Warnstufe zurückgehen. Das würde bedeuten, dass in vielen Lebensbereichen wieder 3G gilt, also neben Geimpften und Genesenen auch Menschen mit negativem Testnachweis wieder Zutritt haben.

In Wertheims Schulen und Kitas ist noch keine Entspannung erkennbar. Die positiven Testergebnisse und Infektionsfälle sind auf dem gleichen Niveau wie in der Vorwoche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

212 Schulkinder und 15 Lehrkräfte sind aktuell in Quarantäne. Im Bereich Kita, so berichtete Fachbereichsleiter Helmut Wießner, setzten die Leitungen alle Hebel in Bewegung, um den Betrieb trotz Personalausfällen am Laufen zu halten. Eine zusätzliche Belastung sei, dass die Kinder nach einem Infektionsfall fünf Tage in Folge in der Einrichtung einen überwachten Corona-Test machen müssen. „Was unsere Kindergartenleiterinnen derzeit leisten, ist wirklich herausragend“, sagte Wießner.

Mobile Impfaktion

Für Samstag, 26. Februar, bereitet die Stadtverwaltung wieder eine mobile Impfaktion in der Main-Tauber-Halle vor. Bisher liegen knapp 100 Anmeldungen vor. Termine können unter www.main-tauber-kreis.impfen.de gebucht werden.

Noch steht nicht fest, ob neben den bislang verfügbaren Impfpräparaten auch der neue Impfstoff Novavax angeboten werden kann. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff. Er basiert also auf einer anderen Technologie als die MRNA-Impfstoffe. Die Ständige Impfkommission hat ihn für Deutschland kürzlich freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3