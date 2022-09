Wertheimer „City Dinner Tour“ führt auf den „Almosenberg“

Wertheim. Nach fünf erfolgreichen Touren und einer Corona-Zwangspause im Jahr 2020 folgt nun die sechste Auflage der Wertheimer „City Dinner Tour“. Sie bietet am Donnerstag, 29. September, wieder interessante Blicke hinter die Kulissen von Einzelhandel und Dienstleistung. Unter dem Motto „Entdecken Sie genussvoll Ihre Stadt“ geht es an den „Almosenberg“ in Bettingen/Dertingen, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken (IHK) hat das Konzept der „City Dinner Tour“ in über 30 Veranstaltungen in der Region umgesetzt. Es verdeutlicht die Bedeutung von lokalem Handel und Dienstleistungen. Gemeinsam mit Handwerkern und Kulturtreibenden leisten sie wichtige Beiträge für eine lebendige und attraktive Stadt.

Vitale Städte, anziehende Einzelhandelsgeschäfte und eine gute Mischung an Dienstleistungsangeboten – all das macht Lebensqualität aus. Hier hat Wertheim mit seinem vielfältigen und breiten Sortiment viel zu bieten, sind die Verantwortlichen überzeugt.

Mehr zum Thema Bundesweite IHK Kampagne „Heimat shoppen“ Die Kassenzettel-Jagd beginnt Mehr erfahren

Davon können sich die Teilnehmenden am 29. September bei der geführten Tour überzeugen. Treffpunkt ist um 18 Uhr im „Euro-Hotel“ Wertheim am „Almosenberg“, das auch eine der Stationen der Tour ist. Beim dortigen Empfang werden Christof Geiger, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken, und Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Teilnehmer auf den Abend einstimmen. Danach geht es in kleinen Gruppen zu den weiteren Stationen.

Besucht wird der Storck-Store, Flagship-Store des Premium-Fahrradherstellers, der sich auf den Rahmenleichtbau spezialisiert hat. Mit der „Home of Mobility“ ist zudem das geplante Kompetenzzentrum für Elektromobilität bei der Tour vertreten. Das „Warema Sun Forum“ mit seiner großen Präsentation ermöglicht einen Einblick in die Welt der Sonnenschutzprodukte.

Die Vorstellung der einzelnen Stationen dauert jeweils etwa 20 Minuten. Zum gemeinsamen Abschluss treffen sich alle Teilnehmer im „Warema Sun Forum“ und lassen den Abend bei einem kleinen Imbiss und Umtrunk ausklingen. Ende der Veranstaltung wird gegen 22 Uhr sein. Veranstalter der City Dinner Tour ist die Stadtverwaltung Wertheim, Referat Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, in Kooperation mit der IHK Heilbronn-Franken.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Tickets sind limitiert. Anmeldung ist unter www.wertheim.de/city+dinner+tour im Internet möglich. Ansprechpartnerin bei der Stadt ist Ulrike Müller, Telefon 09342/301-122, E-Mail: ulrike.mueller@wertheim.de.