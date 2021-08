Die Corona-Teststelle am Mainplatz verzeichnet stark steigenden Zulauf. „Schuld“ ist die neue, seit Montag geltende Corona-Verordnung des Landes. Immunisierte Personen, also Geimpfte oder Genesene, haben jetzt überall freien Zugang, alle anderen nur mit Test. Der sogenannte 3G-Nachweis – geimpft, genesen, getestet – wird damit zum alltäglichen Begleiter. „Die Landesregierung will damit ein

