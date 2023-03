Wertheimer betrog Kunden bei Internet-Geschäften

Wertheim. In einer Verhandlung beim Amtsgericht Wertheim ging es nun um gewerbsmäßigen Betrug in vier Fällen. Der Angeklagte hatte Gegenstände übers Internet verkauft, nach Vorkasse der Kunden aber nicht geliefert. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe von insgesamt 1165 Euro.

Der junge Student aus der Main-Tauber-Stadt, durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim vorbestraft, sollte sich nun in Wertheim, dem Tatort, verantworten. Er erschien aber nicht zur Verhandlung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und mit Zustimmung des Pflichtverteidigers aus Würzburg erließ die Richterin einen Strafbefehl (schriftliche Verfahrensweiterführung) mit einer Freiheitsstrafe von neun Monaten zur Bewährung. Damit verbunden ist die Auflage der Schadenswiedergutmachung.

Bei den über eBay angebotenen Sachen handelte es sich unter anderem um ein iPhone und eine Spielekonsole. Nach den Anzeigen und den Ermittlungen der Polizei überwies der Beschuldigte im weiteren Verlauf des Strafverfahrens an zwei Geschädigte den Kaufpreis zurück: 705 Euro. Dies und das Einräumen des Betrugs im Vorfeld der Verhandlung wirkten sich auf die Strafhöhe aus. Auch brauchten die Geschädigten nicht aus ganz Deutschland als Zeugen anzureisen. Sein Fernbleiben hatte der Angeklagte am Tag vor der Verhandlung dem Verteidiger bei der telefonischen Kontaktaufnahme angekündigt. Er fühle sich nicht gut, und eine Klausur stehe bevor. Der Hinweis, er müsse fehlende Reisefähigkeit durch ein Attest nachweisen, blieb wirkungslos.