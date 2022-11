Wertheimer Aula in Musikpalast der 20er Jahre verwandelt

Wertheim. Normalerweise zeichnet sich der „Bericht aus Berlin“ nicht durch besonders unterhaltsame Bestandteile aus. Anders am Samstagabend beim Konzert des „Kareol Tanzorchesters“ in der Wertheimer Aula Alte Steige. Klaus Huck und seine neunköpfige Formation präsentierten einen sehr unterhaltsamen und abwechslungsreichen Bericht aus Berlin, allerdings aus dem Berlin der 20er Jahre, die oft als die „goldenen“ bezeichnet werden.

Berlin war damals eine quicklebendige Metropole, in der man an vielen Orten Berühmtheiten wie Josefine Baker, Max Schmehling oder den stets in weißen Handschuhen dirigierenden Operettenkomponisten Paul Abraham begegnen oder erleben konnte. In diese Zeit entführte das „Kareol Tanzorchester mit seinen Charleston-Nummern, Revue-Songs, Liedern von den Comedian Harmonists und anderem.

Der Leiter der Truppe, Klaus Huck, parlierte, sang, schoss, spielte, pfiff und steppte sich durch den Abend und unterhielt sein Publikum bestens mit Gedichten, Anekdoten, Witzen, seinen Berichten aus dem Berlin der 1920er und – als Running Gag – mit Werbeeinlagen für ein Berliner Badesalz, das auch in der gehobenen Küche seinen Platz finden könne.

Huck erschien wie der Wiedergänger eines Lehrers aus Heinz Rühmanns Feuerzangenbowle: schwarzer Anzug mit bordeauxfarbenem Einstecktuch, Rundbrille, akkurat gestutzter Bart und natürlich Taschenuhr nebst Uhrenkette – alles da. Musikalisch brillierte er vor allem auf der Trompete, auf der er sich als hervorragender Spieler und Improvisator erweist. Um ihn herum eine Herrentruppe mit Daniela Huck als einziger Ausnahme. In Pelzstola sowie die Windungen eines Sousaphons gewickelt, war sie der optische Farbtupfer in der schwarz-weiß-gewandeten Schar der Instrumentalisten. Gelegentlich verließ sie ihre Position, um singend ans Mikrofon zu treten, was allerdings nicht immer nur glanzvoll gelang, zumal sie dem Mikro oft zu nahe kam.

Das mit drei Saxofonen/Klarinetten, zwei Trompeten, Posaune, und Rhythmus-Section besetzte Orchester brachte Stimmung in die Stuhlreihen. Man hörte den Schellack regelrecht kratzen. Wunderbar, wie an einer Stelle scheinbar dem Grammophon der Saft ausging und Orchester und Klang in sich zusammensackten. Überhaupt waren sich die Musiker nicht für allerlei Clownerien zu schade, auch wenn die hie und da etwas stummfilmhaft übertrieben daherkamen.

Dennoch war es ein rundum gelungener Abend. Man kann den Wertheimer Kulturkreis nur ermuntern, das Tanzorchester wieder einzuladen. Womöglich dann sogar in einen mit Tischen und Stühlen bestuhlten Saal, was die Konzertatmosphäre weiter auflockern könnte. Das begeisterte Publikum entließ das Ensemble erst nach mehreren Zugaben. Der Abend endete nicht ohne den nochmaligen Hinweis auf die Möglichkeit zum Erwerb des Badesalzes. Nur was zum Teufel sind „CDs“, die man angeblich ebenfalls am Ausgang kaufen könne?