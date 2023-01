Wertheimer Amtsgericht tagte: Wegen Klebestreifen an Tür zugeschlagen

Wertheim. Ein nichtiger Anlass – ein Klebestreifen an seiner Zimmertür – genügte einem früheren Bewohner der städtischen Unterkunft an der Bestenheider Landstraße, einen Mitbewohner mit üblen Ausdrücken zu belegen, ins Gesicht zu schlagen und zu würgen.

Wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilte jetzt das Amtsgericht Wertheim den 32-Jährigen, inzwischen in Gelsenkirchen wohnhaft und in der Altenpflege tätig, zu einer Strafe von vier Monaten, setze diese aber zur Bewährung aus.

Der Vorfall ereignete sich im Februar 2022. Die Männer, der in Manila geborene Angeklagte mit deutschem Vater, der andere 23 Jahre alt und aus Afghanistan stammend, teilten sich eine Wohnung. Jeder hatte ein eigenes Zimmer, Küche und Bad wurden gemeinsam genutzt. Der Geschädigte hatte dem Beschuldigten etwas „Geld geliehen“. Zur Erinnerung an die Rückzahlung klebte er den Tesastreifen an die Türe. Empört klopfte der Angeklagte bei seinem Nachbarn, betrat das Zimmer und beging die genannten Straftaten. Mit dem Handy rief der Geschädigte die Polizei.

Die Beamten werteten die Handy-Aufzeichnungen aus, die der Geschädigte während der Auseinandersetzung gemacht hatte. Daraus ergibt sich, dass der Streit vom Beschuldigten ausging, so ein Polizist als Zeuge in der Verhandlung.

Der Angeklagte erklärte, ihm tue der Vorfall leid. Laut werden, Beleidigungen und das Packen am Hals seien gegenseitig erfolgt. Da er damals jedoch keinerlei Spuren oder Verletzungen aufwies, wertete der Polizist das als Schutzbehauptung.

Der Geschädigte ist nun in Tauberbischofsheim untergebracht, leidet unter psychischen Problemen und hat eine Lehre abgebrochen. Wegen mangelnder Erinnerung verwickelten ihn die Fragen des Pflichtverteidigers bei seiner Zeugenaussage jetzt vor Gericht in Widersprüche zu seinen Angaben bei der Polizei. Es sei nicht die erste Tätlichkeit des Beschuldigten ihm gegenüber gewesen, versicherte er.

Trotz Ermahnungen des Gerichts unterbrach der Angeklagte mehrfach die Vernehmung des Polizisten und des Geschädigten und machte ablehnende Armbewegungen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist der Mann vorbestraft. Im Oktober 2018 hatte er am Bahnhof Wertheim jemandem helfen wollen und einer dritten Person mit einer abgebrochenen Flasche auf den Kopf geschlagen: Strafe ein Jahr mit Bewährung.

Zur jetzigen Tat lief die Bewährung noch. Ein wesentliches Argument dafür, dass nicht mit einem Bewährungswiderruf zu rechnen ist, und für die erneute Bewährung war die Berufsausübung des Beschuldigten. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die Kontrahenten wohl nie mehr wiedersehen werden.

Abschließend meinte die Richterin: „99 Prozent der Zeit sind Sie vermutlich kein böser Mensch, aber Sie rasten leicht aus.“ goe