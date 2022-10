Wertheimer Amtsgericht: Abgelaufener Pass führte auf Spur des Beschuldigten

Wertheim. Seit 2013 ist bei der Staatsanwaltschaft Mosbach ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Haschisch anhängig. Die Anklage konnte nicht zugestellt werden, da der Wohnsitz des Beschuldigten, unbekannt war. Das änderte sich durch einen Zufall. Und so sollte jetzt beim Amtsgericht Wertheim verhandelt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Beschuldigte, 50 Jahre alt, erhielt die Ladung, kam aber nicht in die Main-Tauber-Stadt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Richterin einen Strafbefehl über 100 mal 40 Euro.

Der Haschisch-Besitz wurde in der damaligen Wohnung des Angeklagten in Freudenberg festgestellt. Schon beim Betreten drang entsprechender Geruch in die Nase. Durch eine Anzeige anderer Personen beziehungsweise eigene Ermittlungen war die Polizei auf den Mann gestoßen. Die Verdachtsmomente reichten für einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss.

Mehr zum Thema Gericht Vorwurf: Kauf oder Verkauf von Drogen in Wertheim Mehr erfahren Starkoch Steuersünder oder «Opfer»? - Alfons Schuhbeck vor Gericht Mehr erfahren

Der in der Gartenpflege tätige Mann setzte sich ab und wohnte dann in der Schweiz. Als er einen neuen Pass brauchte, wandte er sich an die dortige deutsche Botschaft. So gelangten Staatsanwaltschaft beziehungsweise Gericht an seinen schweizerischen Wohnsitz.

Knapp vor Verjährung

Nach der Ladung zur Verhandlung meinte er, der Fall sei verjährt. Das Gericht antwortete, das sei nicht der Fall, aber knapp davor.

Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft. Wäre er zeitnah verurteilt worden oder ein entsprechender Strafbefehl ergangen, hätte er mit einer Geldstrafe von 200 mal 40 Euro rechnen müssen. Ein langer Zeitraum seit der Tat verringert üblicherweise das Strafmaß.

Sollte der Mann gegen den jetzigen Strafbefehl Einspruch einlegen, müsste er, um Erfolgschancen zu haben, zur erneuten Verhandlung nach Wertheim kommen. goe